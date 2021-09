Opozice kritizuje distribuci brožury o prevenci s Babišem před volbami

Praha - Koalice ODS, lidovců a TOP 09 Spolu chce o brožuře o onkologické prevenci s fotografií premiéra Andreje Babiše (ANO) jednat odpoledne na sněmovním zdravotnickém výboru. Jde podle ní o zneužití veřejných peněz v předvolební kampani hnutí ANO. VZP dnes informovala, že pojišťovny začnou brožuru svým pojištěncům rozesílat ve čtvrtek. Jen největší pojišťovnu publikace stála k 15 milionům korun. Koalice Pirátů a STAN na twitteru oznámila, že se obrátí na soud s žádostí o předběžné opatření, které propagační brožuru zakáže rozesílat. Vyjádření Babiše ČTK shání.

Spolu chce zabránit distribuci brožury z veřejných peněz. Její zástupci na tiskové konferenci uvedli, že náklady si má započítat hnutí ANO do výdajů na kampaň před říjnovými sněmovními volbami, nebo ji rozeslat až po hlasování. Hnutí ANO se podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury chová podle svého volebního hesla. "Budu si brát cizí peníze až do roztrhání těla," parafrázoval heslo vládního hnutí. Jaké usnesení sněmovní zdravotní výbor odpoledne přijme, nechtěli zástupci Spolu předjímat. Opozice upozorňuje na to, že do kampaně musejí všechny strany zahrnout všechny náklady na svou propagaci, povolený limit činí 90 milionů korun.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) byla brožura připravována od loňského podzimu s cílem podpořit onkologickou prevenci. "Primárně je brožura odborná, to, že ji zaštítí ministr zdravotnictví, je standardem," uvedl na plénu Sněmovny. Snímek Babiše je podle něj na poslední straně jako fotografie iniciátora celé akce. Rozhodně podle něj jde o odbornou publikaci, nikoli politickou prezentaci. Uvedl, že debatu lze vést o její distribuci. Brožura má podle něj reagovat na to, že lidé během epidemie covidu-19 méně chodili na preventivní vyšetření. Někteří onkologové zaznamenali případy, kdy pacienti přicházeli v důsledku epidemie s onkologickým onemocněním pozdě, a měli tak menší naději na uzdravení. V zhruba padesátistránkové brožuře se mají lidé dozvědět, jak mohou předcházet těmto vážným onemocněním.

Všechny zdravotní pojišťovny se ve společném memorandu s ministerstvem zdravotnictví a úřadem vlády zavázaly ke zlepšení informovanosti pojištěnců o prevenci a možnostech včasného záchytu onkologických onemocnění. Úřad vlády a ministerstvo zajistily vznik edukační brožury, pojišťovny pak mají na starosti její distribuci. Podobu brožury na posledním jednání kritizovala část členů správní rady VZP. Některým radním vadilo to, že v materiálu jsou snímky premiéra Babiše a Vojtěcha. Místopředseda správní rady Bohuslav Svoboda (ODS) tehdy uvedl, že medicína není politika a do materiálu nepatří fotografie politiků, kteří tam nic neříkají, jen tam figurují.