Opozice kritizuje Babišovu personální politiku kvůli Arenbergerovi i Vojtěchovi

Praha - Představitelé opozičních stran kritizují v souvislosti s odchodem ministra zdravotnictví Petra Arenbergera i ohlášeným návratem jednoho z jeho předchůdců Adama Vojtěcha (oba za ANO) do vlády personální politiku premiéra Andreje Babiše (ANO). S předsedou vlády podle šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky nechce už nikdo odborně schopný spolupracovat. Také podle poslance ODS Bohuslava Svobody již nemá Babiš kde brát. Podle Vlastimila Válka z TOP 09 změna znamená nejistotu v dalších krocích týkajících se opatření proti covidu. Zmínil také, že by se Arenberger neměl vracet na post ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Arenberger oznámil rezignaci dnes dopoledne poté, co média upozornila na řadu otázek v souvislosti s jeho majetkem. "Jsem rád, že se neživím politickou satirou, protože bych byl dnešním dnem definitivně bez práce. Adam Vojtěch možná nikomu nikdy moc nevadil, jeho nezvládnutí nástupu druhé vlny pandemie covidu a předražené nákupy ochranných pomůcek ale zapomenout nelze," uvedl v tiskové zprávě Svoboda. Babiš podle něj nemá kde brát, takže nastává "recyklace".

Válek na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že není jasné, kdo bude resort řídit, a to ne jen z pozice ministra, ale i náměstků či poradců. Pokud se prokážou kauzy, kvůli kterým Arenberger rezignoval, neměl by se podle Válka už bývalý ministr vracet do čela nemocnice. "Jsou to kauzy člověka, nemělo by platit, že ministr krást nemůže, a ředitel nemocnice může," uvedl poslanec, o kterém se spekuluje jako o možném ministrovi v případě, že by TOP 09 v koalici Spolu uspěla v říjnových sněmovních volbách.

Vláda překonává v neschopnosti a chaosu sama sebe, míní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Počet výměn ministrů zdravotnictví v době pandemie je podle něj neodpovědný vůči občanům. "Jde o zásadní pochybení vlády, především pak jejího předsedy, který není schopen zajistit stabilitu resortu, ani důvěryhodného kandidáta bez skandálů," sdělil Bartoš ČTK.

Arenberger podle Bartoše odchází po sérii "nekonečných průšvihů". "Bohužel jen proto, aby se na jeho místo vrátil Adam Vojtěch, který je spojovaný s neprůhlednými zakázkami ohledně nákupů ochranných pomůcek ze začátku pandemie," uvedl. Nejvyšší kontrolní úřad pirátskou kritiku ohledně nákupů označil za oprávněnou, doplnil Bartoš. "Kabinet místo vyvození odpovědnosti nyní vrací Adama Vojtěcha na post ministra," kritizuje Bartoš.

Předseda lidovců Marian Jurečka ČTK sdělil, že evidentně už nikdo schopný nechce mít s Babišovou vládou nic společného. "A tak se vrací Adam Vojtěch, který nestihl odejít na ambasádu do Finska, kam měl být vyslán. Takto fakt nelze dělat dobrou správu země," konstatoval. Jako Babiš by se podle něj žádný dobrý manažer nechoval. "Je to zoufalá personální politika premiéra, když ministr který byl odvolán pro neschopnost, se po pár měsících opět vrací do úřadu," doplnil.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury už "ortel nad Arenbergerem" vyřkl prezident Miloš Zeman, když nedávno oznámil, že by k jeho odchodu neměl námitky. Babiš před červnovým hlasováním o nedůvěře vládě není v situaci, aby mohl Zemanovi odporovat, míní Okamura. "Faktem ovšem je, že je až neuvěřitelné, jak pan ministr dokázal shromažďovat majetek při své práci ve veřejném zdravotnictví. Ukazuje se, že platí, co říkám léta - peníze jsou, jen tečou špatným směrem. Namísto do služeb občanům si je odklánějí státní manažeři," napsal Okamura ČTK.

Arenberger učinil jediné možné rozhodnutí, které měl udělat už dávno, míní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Usvědčený podvodník a lhář nemá ve vládě co dělat. Ještě by se jeho odchodem měli inspirovat předseda a místopředseda vlády a zabalit to úplně," konstatovala. Návrat Vojtěcha podle ní ukazuje, že "vládního cirkusu se nechce účastnit vůbec nikdo".

I podle šéfa STAN Víta Rakušana měl Arenberger skončit dříve. "Jednoznačně se ukazuje totální neschopnost premiéra vybrat si schopné a slušné lidi do své vlády. Už sahá po těch, které on sám pro neschopnost vyhodil, což považuji za politickou zoufalost. V této chvíli je tedy naprosto zřejmé, že do této vlády chaosu žádný skutečný odborník jít nechce," napsal ČTK Rakušan.