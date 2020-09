Opozice chce ve Sněmovně slyšet od ministrů i vyjádření ke covidu

Praha - Ministři by se měli dnes při diskusi o schválení programu dnešní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny obsáhleji vyjádřit k aktuálnímu turbulentnímu nárůstu potvrzených nákaz covidem-19. Novinářům to před zasedáním komory řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. K jiné diskusi než debatě poslanců s přednostním právem a ministrů totiž pravděpodobně nedojde, koaliční strany podle kuloárních informací neschválí program navržený opozicí, dodala.

Schůzi svolali poslanci opozičních ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k některým koronavirovým předlohám. "Jdou zvěsti, že koalice nepřipustí schválení programu, ale doufám, že se nám podaří přesvědčit vládu, aby nestrkala hlavu do písku ještě hlouběji než nyní," řekla Adamová. Na koaliční poslance apeloval i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. "Představili jsme body, které jsou palčivé a jejich projednání může pomoci občanům. Pokud poslanci neschválí program, bude to koalice, kdo dělá obstrukce," uvedl.

Návrh programu mimořádné schůze nemohou poslanci upravovat. Buď jej jako celek schválí, nebo odmítnou. "Nový bod se zařadit nedá, ale myslím, že k tomu aktuálnímu dění, které je poměrně dramatické a turbulentní ohledně nárůstu počtu nakažených, by se měli ministři jednoznačně vyjádřit," uvedla Adamová. Využít by měli debatu poslanců s přednostním právem před hlasováním o programu. Situace si to podle Adamové žádá, širší vysvětlení postupu vlády a především to, jaké jsou její další plány, by si zasloužili slyšet poslanci i veřejnost.

Česko ve středu zaznamenalo druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem, laboratoře potvrdily 1161 pozitivních testů. Je to o dva méně než v úterý, kdy byl nárůst rekordní. Počet aktuálně nakažených přesáhl 10.000, s nemocí covid-19 se nyní potýká 10.218 lidí, nejvíce od začátku epidemie.

KSČM schůzi nepodpoří, chce, aby PS jednala v polovičním počtu

Komunisté, kteří ve Sněmovně podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, program dnešní mimořádné schůze svolané na návrh opozice nepodpoří. Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik novinářům před jednáním řekl, že prostor na diskusi o návrzích opozice bude na schůzi, která začne v úterý. Komunisté také budou žádat, aby se od příštího týdne kvůli epidemické situaci scházela dolní komora Parlamentu pouze v polovičním počtu poslanců, jak tomu bylo při jarní první vlně onemocnění koronavirem nového typu.

