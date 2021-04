Opozice chce ve Sněmovně slyšet informace o vládní protikoronavirové strategii

Praha - Opoziční politici upozorňují na zmatek ve vládní komunikaci o protikoronavirových opatřeních. Strategii vlády chtějí řešit na plénu Sněmovny. KDU-ČSL chce také upravit systém testování ve školách, požadují rovněž fungování dětských skupin a lesních školek. Zástupci stran to řekli na tiskových konferencích před schůzí Sněmovny.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) podle TOP 09 porušil změnami v plánovaných opatřeních to, co označil za svou prioritu při vstupu na ministerstvo před týdnem - jasnou komunikaci. Žádat proto bude podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové zařazení nového bodu na jednání Sněmovny, který by se věnoval opatřením i debatě k Arenbergerově postupu.

Diskuse se během víkendu vedly zejména o zákazu shromažďování. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden ještě pod vedením Jana Blatného (za ANO) vydalo opatření, podle kterého by se mohlo sejít deset lidí uvnitř a 20 venku. Arenberger následně nařízení opět zpřísnil, nadále se tak nesmějí scházet více než dva lidé

Kromě otevření dětských skupin a lesních školek lidovci chtějí, aby vláda u dalších nákupů pro školy kupovala kvalitní testy a aby preferovala české výrobce. Tam, kde jsou volné kapacity, by se podle opoziční strany měly co nejvíce využívat PCR testy.

Jurečka chce zároveň navrhnout zařazení bodu na začátek schůze Sněmovny ohledně vztahu vlády a ministerstva zdravotnictví k ruské vakcíně proti covidu-19 Sputnik V.

Komunisté budou podle předsedy Vojtěcha Filipa žádat vládu o změnu strategie očkování tak, aby byl reálný cíl proočkování alespoň větší části společnosti do června. Zmínil a ocenil přitom pondělní vyjádření vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka ohledně předobjednání vakcíny Sputnik V tak, aby byla k dostání co nejdřív po schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Informace budou komunisté chtít také ohledně návratu dětí do škol a plánu dalšího rozvolňování. Podle šéfa klubu Pavla Kováčika tak budou činit na každé z následujících schůzí dolní komory.

Starostové a nezávislí (STAN) postrádají jasný plán vlády. Kabinet podle šéfa hnutí Víta Rakušana dělá zmatky a nepřipravil se na fungování opatření podle pandemického zákona po skončení nouzového stavu. "Místo toho jsme svědky nových zmatků, nový ministr si zahrává s Ústavou a spoléhá na to, že soudní přezkumy trvají dlouhou dobu," řekl. Přitom právě pandemický zákon měl proti zásahům do ústavně zaručených práv chránit, připomněl.

Podle hnutí SPD se musí všichni žáci a studenti vrátit do škol bez jakýchkoli podmínek, tedy bez nošení roušek, testování nebo očkování. Předseda Tomio Okamura uvedl, že chaotická komunikace vlády pokračuje i s nástupem nového ministra zdravotnictví. Otevřít by se podle něj měly též obchody a služby za dodržování protiepidemických opatření