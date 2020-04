Opozice chce společně rozšířit pomoc živnostníkům

Ilustrační foto - Majitelé rychloopravny obuvi Růžena Trégrová (vlevo) a Jiří Trégr pracují 20. dubna 2020 v Mostě na zakázkách poté, co svoji provozovnu otevřeli po uvolnění vládních opatření kvůli šíření koronaviru.

Ilustrační foto - Majitelé rychloopravny obuvi Růžena Trégrová (vlevo) a Jiří Trégr pracují 20. dubna 2020 v Mostě na zakázkách poté, co svoji provozovnu otevřeli po uvolnění vládních opatření kvůli šíření koronaviru. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Pětice opozičních stran chce společně ve Sněmovně prosadit rozšíření přímé podpory pro živnostníky. Navrhují také až roční odklad platby daně z přidané hodnoty a odpuštění silniční daně za letošní rok jako opatření na pomoc firmám, které postihla restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Na tiskové konferenci před dnešním jednáním Sněmovny to řekli předsedové ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN.

Opoziční strany společně usilují o to, aby se prodloužila platnost kompenzačního bonusu vypláceného živnostníkům na celou dobu trvání restriktivních opatření. Usilují i o to, aby na bonus měly nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které mají živnost jen na vedlejší úvazek, a lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Opozice usiluje i o odklad platby DPH pro živnostníky až o rok nebo o odpuštění letošní silniční daně. Zároveň by měl stát zavřeným firmám kompenzovat platbu nájemného, a to ve výši 60 procent. Speciální podpora by měla směřovat k pendlerům, který stát omezil možnost cestovat za hranice, a tím je připravil o výdělky.

Lídři stran upozornili, že i přes vládní prohlášení se k řadě živnostníků a podnikatelů státem slíbená pomoc dosud nedostala. Firmy proto musejí propouštět a dostávají se na hranu krachu. "Opticky situace vypadá tak, že se o pomoci strašně moc namluvilo, takže lidé mohou mít pocit, že vláda pomohla dost. Realita je ale jiná," řekla předsedkyně TOP 9 Markéta Pekarová Adamová.