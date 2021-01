Opozice čeká zařazení bodu o vzniku komise k Bečvě za dva týdny

Praha - Zařazení bodu o zřízení sněmovní vyšetřovací komise k případu loňské otravy řeky Bečvy navrhnou ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na schůzi dolní komory dnes, samotné zařazení na program ale očekávají až za dva týdny. Na twitteru to uvedl lidovecký předseda Marian Jurečka. Poslanec ODS Stanislav Blaha v pátek hovořil o tom, že opoziční strany budou usilovat o zřízení komise už tento týden. Lidovecký předseda Marian Jurečka ale na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že je nyní potřeba projednat některé předlohy v prvním a druhém čtení.

"Přesunutí na únorový týden je jenom záležitostí toho, abychom nekomplikovali situaci nějakou delší debatou tento týden," řekl Jurečka. Není za tím podle něj to, že by zástupci tří stran, které budou v říjnových sněmovních volbách kandidovat společně, vedli debatu o tom, zda zřízení komise podpoří. "Chceme, aby se vyložila na stůl fakta, řeklo se, kde se pochybilo, případně proč to trvá tak dlouho, a co je klíčové, jak věci napravit do budoucna i třeba změnou legislativy," dodal Jurečka. Opoziční strany minulý týden uvedly, že pokud by neuspěly s žádostí o zřízení komise, založí vlastní expertní tým.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy, postihla řeku 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov. Podle vyjádření odborníků v pořadu Reportéři ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl v uvedeném pořadu České televize chemik Ivan Holoubek.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří tomu, že ČIŽP bude schopna v příštích dnech obhájit a vysvětlit svůj postup. Řekl to na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Nechtěl mluvit o tom, zda uvažuje o odvolání ředitele inspekce Erika Geusse.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek poznamenal, že se ze záležitosti stává politická kauza. Původně avizoval, že chce dnes požádat Sněmovnu, aby umožnila vystoupit policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi. Ten se na twitteru ohradil proti tomu, že je zpochybňována činnost vyšetřujících policistů "z důvodu nedostatku informací".

Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že některé opoziční strany odmítají, aby Švejdar na plénu Sněmovny vystoupil. "Říkají, že by bylo lepší jeho vyjádření nechat na jednání nějakého výboru," uvedl. Debatovat se tak bude o tom, o který z výborů by šlo. ČSSD podpoří zařazení bodu na program, její hlasy pro zřízení komise závisí na tom, jak se vyjádři policejní prezident. Aktuálně ale mají spíš konat orgány činné v trestním řízení, parlamentní komise navíc nikdy téměř nic nevyšetřily, dodal Chvojka.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík před týdnem uvedl, že chce, aby postup policie prošetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud byly vzorky u chemičky Deza odebrány až čtyři dny po havárii, jde o fatální selhání ČIŽP a její šéf by v takovém případě měl rezignovat, míní Gazdík. Geuss nevidí důvod k rezignaci, inspekce podle něj postupovala profesionálně.