Opozice čeká na zdůvodnění postupu žalobce v Babišově kauze

Praha - Opoziční politici respektují rozhodnutí státního zástupce v případu Čapí hnízdo, vyčkávají ale na podrobnější informace. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak státní žalobce Jaroslav Šaroch rozhodnutí zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) zdůvodní. I pokud bylo počínání v kauze v souladu s právem, nebylo určitě v souladu s etickými principy, řekl ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Starostové a nezávislí se domnívají, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. Podle ODS po tlaku Babiše a jarní výměně ministra spravedlnosti velká část společnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana.

Předseda ODS Petr Fiala v tiskovém prohlášení uvedl, že strana bere rozhodnutí na vědomí. "Nastala ale situace, před kterou jsme několikrát varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana," uvedl v tiskovém prohlášení. Babiš je podle Fialy v trvalém konfliktu politických a podnikatelských zájmů, což má dopad i na důvěru v právní stát.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš hovoří o otočce o 180 stupňů, která ho překvapila. "Nicméně k tomu fakticky nedošlo, státní zástupce Šaroch navrhl Městskému státnímu zastupitelství v Praze zastavit stíhání, teprve městské státní zastupitelství bude odůvodňovat to rozhodnutí a bude se změnou názoru zabývat. Nejsem si jist, jaké za tím stojí zdůvodnění," řekl Bartoš České televizi. Šaroch podle něj doposud žádné pochybnosti o případu nedával najevo. Bartoš dodal, že má pocit, že kdyby se týkal případ kohokoliv jiného než Babiše, který je navíc v pozici premiéra, byl by už dávno u soudu.

Pospíšil ČTK řekl, že rozhodnutí respektuje. "V kauze ale nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany," uvedl. Klíčové podle něj bude zdůvodnění, které musí být určité a dostatečně jasné. "Státní zastupitelství musí říci, proč rozhodlo. Pokud by neřeklo nic, vyvolalo by to celou řadu otázek a pachuť," dodal.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek míní, že důvěra veřejnosti v nestranné státní zastupitelství se hroutí. "Čert vem Andreje Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde," podotkl na twitteru Kalousek. Státní zastupitelství se podle něj ode dneška bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. "A náprava bude těžká," dodal.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že strana rozhodnutí žalobců respektuje. "Počkáme, až bude skutečně konečné. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud se ukáže, že to bylo v souladu s právem, tak to nebylo v souladu s etickými principy. A ty by měli dodržovat všichni, je jedno, o koho se jedná," uvedl. Připomněl, že řada dalších kauz premiéra včetně sporného čerpání evropských dotací zůstává nedořešená.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl České televizi, že Babišovy kauzy zatěžují práci vlády, ale on je vždy připraven respektovat princip presumpce neviny. "Myslím si, že pan státní zástupce zhodnotil situaci a to, že nějaká firma patří do nějakého holdingu ještě neznamená, že funguje samostatně. Nakonec rozdělení firem a fúzí je mnoho, jak v době ekonomického růstu, tak v době ekonomických krizí. Potom budu teprve komentovat samotné rozhodnutí," poznamenal Filip.

"Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí. Hnutí SPD považuje práci státního zastupitelství a justice i s ohledem na snahu o politickou kriminalizaci některých poslanců SPD za zpolitizovanou," napsal ČTK šéf SPD Tomio Okamura.

Předseda STAN Vít Rakušan napsal, že by byl lepší verdikt nezávislého soudu, protože v kauze jde o premiéra. "Odpadly by veškeré pochybnosti o tom, zda byl spáchán dotační podvod. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve své zprávě konstatoval, že takové podezření existuje, státní zástupce Šaroch by teď měl jasně říct, zda vyšetřování Čapího hnízda toto podezření zcela vyvrátilo," uvedl Rakušan.

Podle mluvčího Městského státního zastupitelství Praha Aleše Cimbaly dozorový státní zástupce Šaroch v kauze Čapí hnízdo změnil právní názor na posouzení případu. Žalobce vypracoval koncept, se kterým se nyní seznamuje vedoucí státní zástupce. Zjišťuje, zda je změna právního názoru zákonná a důvodná. Podle Unie státních zástupců by měl Šaroch, který shledal důvodným zahájení trestního stíhání a případ řešil čtyři roky, vysvětlit okolnosti změny.

Zastavení Babišova stíhání bylo jednou z možností, uvedl Hamáček

Zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho rodinných příslušníků a spolupracovníků bylo jednou z možností, jak mohl státní zástupce rozhodnout v případu Čapího hnízda. Novinářům to dnes řekl předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček (ČSSD). Podle vicepremiéra Hamáčka nezbývá než jeho krok respektovat.

Hamáček zdůraznil, že státní zástupci jsou nezávislí a politici by jejich rozhodnutí měli respektovat. "Byla to jedna z možností, kterou měl pan státní zástupce. A nám nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat. Neznám do detailů spis, důvody, které ho k tomu vedly. Očekávám, že to rozhodnutí bude odůvodněno poté, co proběhne přezkum v rámci Městského státního zastupitelství v Praze," řekl.

Předseda ČSSD nechtěl komentovat dotaz, zda Babiš svými výroky nedostával orgány činné v trestním řízení pod tlak. "To je spíš otázka na premiéra. Jsem přesvědčen, že státní zástupci postupovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," uvedl.

Pro sociální demokraty podle Hamáčka nyní není důvod, aby se zabývali svým dalším pokračováním ve vládě. "My jsme hlasovali na předsednictvu relativně nedávno o vládním angažmá. Rozhodnutí padlo celkem jasně, pozice sociální demokracie je celkem jasná," uvedl. Vedení ČSSD 23. srpna odchod z vlády nepodpořilo, pro opuštění kabinetu hlasovalo 11 ze 42 přítomných představitelů vedení strany.

Před jednáním vlády Hamáček novinářům řekl, že Babišova kauza v posledním roce fungování kabinetu ANO a ČSSD zatěžovala. "Pokud by se státní zástupce rozhodl opravdu to stíhání zastavit, tak by ten problém skončil a zátěž by zmizela," uvedl. Problém znamenal případ Čapího hnízda především ve vypjatých situacích, kdy jím argumentovali kritici setrvání ve vládě uvnitř ČSSD. "Nemůžeme se tvářit, že nás ta věc rok nezatěžovala," dodal.

Havlíček: Babišovi se bude lépe pracovat, když nebude osočován

Zastavení stíhání v případu Čapího hnízda by podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) znamenalo, že se premiérovi Andreji Babišovi (ANO) bude snáze pracovat, pokud už nebude stále z něčeho osočován. Havlíček před dnešním zasedáním vlády novinářům řekl, že trestní stíhání ministerského předsedy však ani dosud neznamenalo pro kabinet žádnou zátěž.

Havlíček novinářům řekl, že ho aktuální rozhodnutí nepřekvapuje. "Do určité míry je to odvaha rozhodnout se tak, jak chce rozhodnout, ve smyslu toho, že je přesvědčen, že tam k ničemu nedošlo, což do určité míry bylo zřejmé od samého počátku," uvedl Havlíček. Mezi odbornou veřejností se podle něj už déle mluvilo o tom, že jinak případ dopadnout nemůže, protože jde o politickou záležitost.

Pokud by bylo stíhání definitivně zastaveno, prospělo by to podle Havlíčka klimatu, ve kterém vláda funguje. "Premiérovi se pracuje lépe, pokud stále není z něčeho osočován. Na druhou stranu, já to trestní stíhání nebral tak, že by to byla nějaká zátěž. Ta by mohla nastat, až kdyby někdo byl pravomocně odsouzen," konstatoval.