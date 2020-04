Opozice bude žádat podrobné vysvětlení pro nouzový stav

Praha - Opozice bude ve Sněmovně po vládě požadovat podrobné vysvětlení, proč navrhuje prodloužit nouzový stav kvůli nákaze novým koronavirem. V diskusním pořadu Partie televize Prima to dnes řekli předseda ODS Petr Fiala a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Teprve poté je podle nich možné návrh podpořit, ne však na 30 dní. ODS mluví o možnosti prodloužení o dva týdny, Bartoš zmínil alternativu do konce dubna. Podle opozice přijímá nyní vláda opatření pro boj s nákazou novým koronavirem chaoticky.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes zopakoval, že považuje měsíční prodloužení nouzového stavu za nezbytné. Jinak bude kabinet muset žádat Sněmovnu znovu. Podle ministra mohou být vládní opatření uvolněna i v případě, že by nouzový stav stále trval. Fiala i Bartoš však budou chtít vědět, jaké jsou konkrétní důvody prodloužení nouzového stavu a v jakém případě by měl být zrušen. "Jaké je to číslo, kdy si řekneme, zastavili jsme to?" prohlásil Bartoš.

Podle Fialy vláda přijímá většinu opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, k čemuž nouzový stav nepotřebuje. Oba zástupci opozice se shodli na tom, že se vláda opakovaně pokouší využít současné situace s nákazou k prosazení svých návrhů. Kabinet také podle nich ignoruje vyjádření opozice a vydává zmatená rozhodnutí, například o tom, jak zmírnit ekonomické dopady současné krize. Fiala dodal, že kabinet selhal v dodávkách ochranných pomůcek a o jejich stavu nemluví pravdu.

O žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že Sněmovna návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a připustil ho i premiér Andrej Babiš (ANO).

Fiala a Bartoš kritizují schůzku u Zemana za porušení karantény

Bartoš a Fiala kritizovali sobotní jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana za přístup k opatřením na ochranu před koronavirem. Podle snímku zveřejněného na sociálních sítích sedělo více než deset účastníků schůzky blízko sebe kolem stolu, a přestože měli na obličeji roušky, před nimi bylo nachystané občerstvení. Bartoš uvedl, že evidentně při setkání v Lánech nebyla dodržena řada opatření, která už mnoho dní platí pro všechny obyvatele ČR.

"Je to jistá forma papalášství a ignorance, pokud se takto vyfotí u společné večeře nejvýše postavení lidé v ČR, je to ostuda," řekl Bartoš.

"Nemyslím si, že by to (porušení nařízení vlády) spravila bloková pokuta v desetitisících korun," uvedl. Připomněl, že vláda lidem zakazuje jet na chatu či za prarodiči a již o počtu pět či deset lidí mluví jako o příliš velkém uskupení.

Šéf Svazu měst a obcí František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) dnes oznámil, že dá kvůli kritice, která následovala po zveřejnění fotografie, svoji funkci předsedy k dispozici. Ani podle dalšího účastníka schůzky, policejního prezidenta Jana Švejdara, "nepůsobí fotografie nejšťastněji". Ve vyjádření, které zaslala ČTK jeho mluvčí Kateřina Rendlová, uvedl, že neúspěšně prosazoval jednání on-line.

"Všichni to dodržujeme. Lidé mají problémy ve svém podnikání, ve svých rodinách a pak vidí představitele státu, jak se tam chystají obědvat nebo večeřet a opatření nedodržují. To je podle mě velmi špatné. My všichni musíme jít příkladem. A musíme se snažit ukázat lidem, že odpovědnost je naprosto zásadní," řekl dnes Fiala.

Zeman jednal v sobotu na zámku v Lánech se svým poradním týmem o situaci kolem koronaviru. Jednání se zúčastnili kromě Lukla a Švejdara například ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (oba za ANO).

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček následně umístil na twitter fotografii, na které účastníci sedí v rouškách okolo stolu a před sebou mají talíře s pohoštěním. Na členy skupiny se vzápětí snesla kritika, která jim vyčítala nedostatečné rozestupy. Média se také začala dotazovat, jak mohli účastníci jednání s rouškami jíst. Benešová na dotaz serveru Lidovky.cz uvedla, že v pátek všichni přítomní absolvovali test na přítomnost koronaviru v těle s negativním výsledkem. "Byl jen pokrájený sýr a klobása. To šlo konzumovat s rouškou," uvedla ministryně spravedlnosti.