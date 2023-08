Opozice bude ve Sněmovně prosazovat razantnější růst rodičovského příspěvku

Praha - Opoziční hnutí ANO a SPD budou ve Sněmovně prosazovat razantnější růst rodičovského příspěvku, a to až o 100.000 korun na 400.000 korun. Vyplývá to z vyjádření místopředsedy klubu ANO Aleše Juchelky a z pozměňovacích návrhů poslankyně SPD Lucie Šafránkové k příslušné vládní novele. Kabinet navrhl zvýšení dávky z nynějších 300.000 korun na 350.000. Má se týkat jen dětí narozených od ledna příštího roku, což je rovněž terčem opozičních výtek. Sněmovna by se mohla vládní předlohou zabývat v úvodním kole na mimořádné schůzi, jejíž svolání plánuje koalice na konec srpna.

Nejsilnější opoziční klub ANO navrhne podle Juchelky růst na 400.000 korun, nabídne i možnost 375.000 korun. "Zvýšení na 400.000 korun máme již přes rok jako samostatnou novelu před prvním čtením a 375.000 korun je druhá varianta, která zhruba pokryje inflaci rodičovského příspěvku," sdělil ČTK Juchelka. O uzákonění vyšší částky příspěvku, kterou nyní mohou rodiče čerpat v měsíčních splátkách nejdéle do čtyř let věku dítěte, se dlouhodobě snaží také poslanci SPD. Šafránková by nyní mohla navrhnout hned pětici možností, od 360.000 korun do 400.000 korun. Rovněž ona argumentuje ve zdůvodnění pozměňovacích návrhů růstem cen, který od posledního zvýšení rodičovského příspěvku v lednu 2020 podle ní přesáhl v souhrnu 30 procent.

Kabinet ve zdůvodnění své předlohy uvedl, že navrhuje zvýšit příspěvek o polovinu inflace zaznamenanou od ledna 2020 do letošního března, tedy o 16,5 procenta. V případě narození dvojčat a vícerčat je dávka ze zákona o polovinu vyšší, podle vládního návrhu by tedy činila 525.000 korun.

Opoziční varianty by sumu zvedly z nynějších 450.000 korun na 540.000 Kč až 600.000 korun. Dopady schválení vládního návrhu na státní rozpočet by představovaly příští rok podle důvodové zprávy zhruba 400 milionů korun, o rok později 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.

Opozice nabídne také úpravy, kterými by dávka v určitém poměru vzrostla i rodinám s malými dětmi do čtyř let věku narozenými před lednem příštího roku. "Budeme chtít, aby navýšení bylo v nějaké míře pro všechny, kteří pečují. Takové dělení, jaké navrhuje vláda, není vhodné a přesvědčili jsme se o tom v minulém volebním období, kdy se navyšoval příspěvek z 220.000 korun na 300.000 korun," uvedl Juchelka. Podle Šafránkové představuje vládní návrh dát vyšší dávku jen na děti narozené od ledna "zásadní sociální, ekonomickou a právní diskriminaci, která bude trvat několik let".

SPD chce navíc zachovat možnost čerpání příspěvku do čtyř let věku dítěte, když kabinet navrhl zkrátit dobu o rok. "Je vhodné ponechat rodinám a rodičům možnost volby, jak dlouho, tedy do jakého věku dítěte, budou rodičovský příspěvek pobírat," napsala Šafránková do zdůvodnění úpravy. Podle vlády je tříletá doba dostačující. "Odpovídá době rodičovské dovolené a zejména době, po kterou je fakticky většinově čerpán rodičovský příspěvek," stojí v důvodové zprávě. Opatření by mohlo podle ní zvýšit výběr přímých daní a odvodů, pokud se budou rodiče dříve vracet do práce.