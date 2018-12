Praha - Někteří opoziční politici považují vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem kvůli varování před zařízeními firem Huawei a ZTE za neodpovědné a servilní. Babiš se s čínským diplomatem sešel na jeho žádost těsně před vánočními svátky v průhonické Sokolovně, aby jednali o varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE. Babiš podle prohlášení čínské ambasády zdůraznil, že vyjádření NÚKIB není stanoviskem české vlády. V lednu má čínského velvyslance přijmout šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD).

Čínští diplomaté uvedli, že varování českého úřadu pro kybernetickou bezpečnost se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala na facebooku ambasáda.

Toto vyjádření vyvolalo kritické ohlasy na sociálních sítích. Mnohým připomnělo nedůstojná prohlášení někdejších československých politiků vůči sovětským lídrům, jiní si vzpomněli na prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů, které bylo adresováno Číně v souvislosti s návštěvou dalajlamy v Česku.

"Premiér nese mimo jiné odpovědnost za kybernetickou bezpečnost České republiky. Při jednání s představiteli zemí, které naši kybernetickou bezpečnost ohrožují, by to měl držet v paměti. Jeho obrat vnímám jako útěk od odpovědnosti," sdělil dnes ČTK poslanec a zahraniční expert Pirátů Mikuláš Peksa. Předseda sněmovního evropského výboru a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík na twitteru uvedl, že čínský velvyslanec přijel Babišovi vysvětlit, čí zájmy má česká vláda chránit. "Jsou to čínské firmy pracující pro čínské zpravodajské služby. Pan premiér to, zdá se, velmi dobře pochopil," napsal lidovecký politik. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zase uvedl, že čínský velvyslanec si předvolal na kobereček českého předsedu vlády. "Andrej Babiš odvolal, omluvil se a slíbil... Česká republika je v rukou servilních kolaborantů s nedemokratickými mocnostmi," míní Kalousek.

Petříček na dotaz ČTK uvedl, že schůzku Babiše s čínským velvyslancem nemůže bez znalostí detailů komentovat. "Nicméně velvyslance přijmu v Černínském paláci v první polovině ledna," uvedl ministr zahraničí. Zdůraznil, že kybernetickou bezpečnost je třeba brát vážně, hlavně proto, že se týká kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů státu. Proto se tímto tématem mimořádně zabývala Bezpečnostní rada státu, dodal.

NÚKIB minulé pondělí varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Babiš původně nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. Později ale uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože NÚKIB svoje varování zpočátku nedostatečně vysvětlil. Varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek, uvedl Babiš. Usnesení v tomto smyslu následně přijala i Bezpečnostní rada státu.

NÚKIB uvedl, že jeho varování nemíří na běžné uživatele. Dotýká se primárně informačních a komunikačních systémů subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti. Varování podle úřadu neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat.