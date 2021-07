Opozice a odborníci vládu za činy v oblasti obrany kritizují i chválí

Praha - Pochvala za zahájení některých modernizačních projektů i kritika za otazníky kolem budoucího financování armády zazněla od opozice a odborníků při hodnocení končícího volebního období menšinové vlády ANO a ČSSD v oblasti obrany. Zástupci opozičních stran i odborníci to sdělili na dotaz ČTK. Strany armádě slibují zajištění financování i pokračování modernizace.

Armádě se podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého v uplynulých čtyřech letech dařilo nabírat nové vojáky i aktivní záložníky, ocenil i změny ve struktuře velení armády nebo působení v zahraničních misích. Zdůraznil také to, že se podařilo udržet vysokou důvěru veřejnosti v armádu. Po nástupu ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) se podle něj zrychlila modernizace armády, v druhé polovině jeho funkčního období se ale začaly v případě zakázek vracet tradiční problémy ministerstva. Poukázal na to, že se podařilo dokončit řadu spíše menších projektů, většinu velkých, které zvýší hodnotu armády, zatím ale ne.

Za zásadní problém Šedivý označil to, že vláda chronicky nedodržuje plány na financování armády. Vede to k potížím při dokončování připravovaných projektů. Chybu vidí i na straně vedení armády a ministerstva, která podle něj nejsou "dostatečně informována" o vývoji ekonomiky. Domnívá se, že modernizační plány by se měly více přizpůsobit ekonomické realitě, armáda by ale zároveň měla získat jistotu stabilního financování.

Podle dalšího bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla se nástupem Metnara citelně zlepšila atmosféra v resortu obrany i vztahy mezi ministerstvem a armádou. Metnar podle Pavla rychle našel společnou řeč s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou při zajišťování reálných potřeb obrany státu. "Přestože konkrétní údaje o naplňování našich dobrovolně přijatých závazků dosud zůstávají daleko za deklaracemi našich vrcholných politiků, lze působení ministra Metnara spojit s průlomem v realizaci dlouho odkládaných akvizic v rámci modernizace armády," poznamenal Pavel.

Předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) za pozitivní označila růst rozpočtu na obranu. Jeho tempo ale mělo být podle ní ještě rychlejší. Poukázala naopak na krácení armádního rozpočtu na letošní rok i na nejbližší léta. Metnar měl podle ní na ministerstvu nadějný start, kdy se podařilo "rozhýbat akvizice", konec volebního období se ale zadrhává, poznamenala. Zmínila nejistotu při dokončení velkých zbrojních projektů i problém v akvizičním plánování a procesech. Za velkou chybu označila pokutu za tendr na vojenské vrtulníky. Ocenila působení vojáků v misích nebo nábor, který by se ale měl zintenzivnit. Za pozitivní označila schválení novely zákona o Vojenském zpravodajství, který se týká kybernetické obrany. Mrzí ji naopak, že se nepodařilo změnit ústavu ve věci vysílání vojáků do zahraničí v mimořádných situacích.

Podle místopředsedy téhož sněmovního výboru Radovana Vícha (SPD) se ministerstvu obrany podařilo z původně zamýšlených akvizic splnit jen část. "Armáda tak technologicky dále stárne, protože se modernizace neprováděla v době ekonomické konjunktury za vlád ODS a ANO v tom pouze pokračuje," uvedl. Vích kritizuje nákupy "předražené výzbroje a techniky" bez výběrového řízení z USA nebo Francie. Vyslovil se pro modernizaci stávající techniky.

Podle člena branného výboru Pavla Růžičky (ANO) ministerstvo obrany i armáda své úkoly plní. "Politici jim v tomto volebním období připravili nadstandardní podmínky k nákupům. Škoda, že si to generálové z generálního štábu neuvědomují," poznamenal.

Jan Bartošek, lidovecký zástupce ve výboru pro obranu, hodnotí kladně působení vojáků doma a na misích i větší zájem veřejnosti na zajištění bezpečnosti ČR. Působení vlády v oblasti bezpečnosti ale vidí negativně. Vadí mu, že nebyly dokončeny hlavní akviziční projekty nebo že nebyl zajištěn stabilní armádní rozpočet. "Z hlediska obrany se v plné nahotě ukázala nízká úroveň krizového managementu vlády během covidu a zásadní nezvládnutí tohoto bezpečnostního problému," poznamenal.

Ministerstvo obrany zdůrazňuje počet smluv, které se mu pod vedením Metnara podařilo uzavřít. "Modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje nabraly tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo," poznamenal Metnar. Uzavřít se podle něj za uplynulé tři roky podařilo přes 30.000 smluv za 115 miliard korun. Do voleb chce ještě dokončit nákup nových děl nebo systému SHORAD. Ministr vyzdvihl také růst rozpočtu ministerstva.

Strany armádě slibují zajištění financování i pokračování modernizace

Politické strany před sněmovními volbami slibují zajištění financování armády, pokračování v modernizačních projektech i další nábor vojáků. Většina stran trvá na dalším členství v NATO, komunisté by naopak alianci opustili. Vyplývá to z programů a zásad, které dosud politické strany zveřejnily.

Mezi politiky převládá přesvědčení, že do armády je nutné i v dalších letech výrazně investovat. Neshodnou se ale na výši potřebných investic. Zatímco koalice Spolu, stejně jako koalice Pirátů a Starostů, slibují do konce volebního období navýšení výdajů na obranu na dvě procenta z HDP, ke kterým se ČR v NATO zavázala, například sociální demokracie považuje za dlouhodobě udržitelnou výši výdajů 1,4 procenta HDP.

Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, chce výdaje ve výši dvou procent HDP uzákonit. Za hlavní bezpečnostní garanci pro ČR považuje NATO a odmítá vznik evropské armády. Slibuje také pokrok v modernizaci armády, plánuje obnovit úřad pro vyzbrojování nebo vytvořit pozici národního bezpečnostního poradce.

Obranu Česka chce na členství v NATO postavit i koalice Pirátů a Starostů. Slibuje vytvořit armádu, která bude schopná reagovat na tradiční i nové hrozby včetně hybridních a kybernetických. Financování armády plánuje stabilizovat zavedením víceletého finančního rámce. Podporuje členství v NATO, prohloubit chce ale i obrannou spolupráci v EU. Podporu slibuje, stejně jako koalice Spolu, také aktivní záloze. Dále slibuje například vyslání české družice na oběžnou dráhu.

S podobným plánem počítá i současný premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho strana volební program zatím nezveřejnila, Babiš ale sepsal knihu, ve které některé vize na příští roky nastiňuje. Armádu v ní chválí za pomoc při pandemii či povodních nebo za nasazení v misích. Zmiňuje také vojenské projekty, při kterých do dvou let vojáci vyšlou 25 kilometrů nad zemský povrch tzv. pseudosatelit v podobě velkého balónu, který bude sloužit pro pozorování pozemních cílů. Slibuje také investice do výroby družice.

Modernizovat armádu chce i sociální demokracie, výzbroj vojáků podle ČSSD musí odpovídat současným hrozbám a aliančním standardům. Armádě chce dát 1,4 procenta HDP, tuto výši považuje za dlouhodobě udržitelnou "vzhledem ke schopnosti armády efektivně nakupovat". Sociální demokracie slibuje podporu českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu a chce členství ČR v NATO.

Vystoupení ze Severoatlantické aliance naopak plánuje KSČM, která nabízí obnovu "všestranných vztahů s Ruskem a Čínou". Roli armády vidí v zajištění obrany země a bezpečnosti českých občanů. KSČM by obnovila systém civilní ochrany obyvatel a české vojáky by stáhla z vojenských misí.

Ukončení zahraničního působení vojáků na misích bez mandátu OSN požaduje i SPD, podle které by se vojáci měli "neodkladně začít připravovat k obraně země". Hnutí chce podpořit posílení systému aktivních záloh a zapojit občany do obrany země. Jako nezbytnou vidí novou koncepci české armády.