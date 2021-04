Opožděné Oscary se budou poprvé konat na dvou místech naráz

Los Angeles - V noci z neděle na pondělí SELČ začne v Los Angeles 93. ročník udílení cen americké Akademie filmového umění, takzvaných Oscarů. Kvůli pandemii covidu-19 se letošní ceremoniál koná téměř o dva měsíce později, než bylo původně plánováno. Koronavirus rovněž poznamenal samo slavnostní udílení, které bude poprvé na dvou místech naráz. Letošní ročník je však podle médií význačný rovněž různorodostí nominovaných filmařů, v nejprestižnějších kategoriích totiž patří mezi favority v rekordních počtech ženy a tvůrci tmavé pleti či asijského původu.

Nejvíce nominací má letos snímek Mank, který se uchází o deset zlatých sošek včetně té za nejlepší film. Sedm nominací má film Chicagský tribunál. Dalšími uchazeči o cenu za nejlepší film jsou Nadějná mladá žena, Minari, Judas and the Black Mesiah, The Father, Sound of Metal a Země nomádů.

Právě poslední jmenovaný snímek je přitom podle většiny kritiků favoritem na zisk zlaté sošky za nejlepší film, převládl totiž na cenách BAFTA, na Zlatých glóbech a odnesl si hlavní cenu také od Sdružení amerických producentů (PGA).

Pokud by Země nomádů v nejsledovanější kategorii zvítězila, znamenalo by to, že Oscar za nejlepší film opět utekl streamovací a producentské společnosti Netflix, z jejíž stáje pochází například Mank či Chicagský tribunál. Její snímky přitom mají již druhý rok v řadě nejvyšší celkový počet nominací, letos jich nasbíraly 35.

Letošní ročník přinesl uchazeče o ocenění s nejvíce různorodým původem v historii Oscarů. Devět z deseti herců a hereček nominovaných za nejlepší výkon ve vedlejší a hlavní roli připadlo zástupcům etnických menšin. O cenu za nejlepší herečku se ucházejí dvě černošky, což se stalo naposledy před 50 lety. O nejlepšího herce se poprvé ucházejí dva muži asijského původu. A dvě ženy rovněž bojují o zisk sošky za nejlepší režii. Režisérka Země nomádů Chloé Zhaoová je navíc první nebělošskou ženou, která nominaci v prestižní kategorii získala. Řada médií ji k tomu považuje za favoritku.

Poměrně nejasné zatím zůstává, jak bude za koronavirových restrikcí vypadat sám ceremoniál. Jeho producenti již dříve uvedli, že chtějí zachovat zdání honosného galavečera, ačkoliv se akce nezúčastní tolik lidí, jako bývá obvyklé. Všem hostům však předem oznámili, že na galavečeru nebude možné promluvit dálkově přes aplikaci Zoom. Právě problémy při vstupech na dálku provázely například udílení Zlatých glóbů a způsobily nemálo rozpačitých okamžiků.

Galavečer již třetí ročník v řadě nebude mít hlavního moderátora, jednotlivé kategorie namísto toho uvedou různé skupiny celebrit. Celá show přitom podle producentů bude přímo pracovat s pandemií covidu-19 a jejími ničivými dopady na filmový průmysl. Výrazným motivem údajně budou roušky.

Ceremoniál se bude poprvé odehrávat na dvou místech, a to klasicky v hollywoodském sále Dolby Theatre, a pak také v budově losangeleského nádraží Union Station.

Média i přes snahy producentů očekávají, že letošní ročník bude provázet rekordně nízká sledovanost, s níž se potýkaly i jiné filmové ceny letošní sezony. Na Oscary se dříve dívalo 35 až 45 milionů diváků a ve sledovanosti se tak nacházely hned za Super Bowlem, tedy finálem zámořské ligy amerického fotbalu (NFL), který je tradičně největší americkou televizní událostí.

Loni však sledovanost Oscarů spadla meziročně o 20 procent, což bylo ještě před začátkem pandemie covidu-19. Sledovanost letošních Zlatých glóbů, které se konaly v novém formátu vyhovujícím koronavirovým restrikcím, byla o 64 procent nižší než rok předtím. Podobný propad zaznamenaly rovněž hudební ceny Grammy, ty letos měly dosud nejnižší sledovanost, meziročně klesla o 51 procent.

Přenos ze slavnostního předávání Oscarů začíná na televizi ABC a vybraných streamovacích platformách v pondělí v 02:00 SELČ.