Opory Nymburka se zájmem klubů po MS nezabývají

Peking - Pouze se čtyřmi krajánky při absenci nejužitečnějšího hráče uplynulého ročníku Euroligy Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul vybojovali čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně šesté místo. Další pětice hráčů hájí barvy suveréna domácí soutěže Nymburka a po úspěchu na turnaji se jejich přesuny do prestižnějších klubů zřejmě bezprostředně nechystají.

Vedle hlavní hvězdy Tomáš Satoranského, který po přestupu z Washingtonu do Chicaga v NBA podepsal tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů, hraje americký rodák Blake Schilb ve francouzské Remeši, Ondřej Balvín po přestupu z Grand Canarie bude působit v Bilbau a Patrik Auda zamířil z italské Pistoie do francouzského Boulazacu.

Pětice Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla, Martin Kříž a Martin Peterka působí v Nymburku, který kraluje již 15 let české lize a nemá v ní konkurenci. Středočeský klub jako základna reprezentace chce bojovat o úspěch v Lize mistrů a hráči mají s výjimkou Pumprly a Peterky delší smlouvy než do konce nadcházející sezony.

Sedmadvacetiletý Bohačík byl na MS s průměrem 15,3 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem českého týmu za Satoranským, ale případný zájem o své služby během turnaje vůbec neřešil. "To opravdu nevím, to je otázka na mého agenta. Navíc mám dlouholetý kontrakt v Nymburku, takže mě to nezajímá," prohlásil Bohačík.

"I kdyby se něco takového dělo, tak mi to agent sdělí, až když to bude aktuální. Vždycky jsem říkal, že zahraničí je takový cíl, a pokud by se něco naskytlo, tak bych si to ještě někdy chtěl vyzkoušet," doplnil bývalý hráč belgické Lovaně.

O vysněné destinaci konkrétně nemluvil. "Vzpomínám si, že ještě ze začátku, když jsme se scházeli s (agentem) Phillipem (Parunem), který mě tehdy teprve chtěl podepsat, tak jsem mu říkal, že bych chtěl do Ruska a on se smál ještě dva dny, že mu to ještě nikdo nikdy neřekl. To mi ale bylo šestnáct a od té doby jsem už na tyto řeči opatrnější," smál se Bohačík.

Společně s Audou třetí český střelec v pořadí Hruban (11,4 bodu) také neregistroval během turnaje nabídky k přestupu. "Já jsem takový krásný turnaj neměl, to spíš Jarda. Nikdo z nás to neřeší," prohlásil Hruban.

"Podepsali jsme v Nymburce dlouhodobé kontrakty, ty plány jsou velké. Doufám, že si tu formu můžeme přenést do sezony a udělat ji také tak úspěšnou, že se budeme po sezoně bavit podobně jako tady, jen na klubové scéně. Po mistrovství světa přecvakne čudlík a najede se na klubový režim," uvedl čerstvý třicátník Hruban.

Sám o zahraničí nepřemýšlí. "Vzhledem k tomu, že jsem podepsal na čtyři roky a je mi třicet, tak pokud se nestane nic mimořádného, tak už to asi ani nezkusím. Byly roky, kdy jsem to chtěl zkusit, ale nebylo nic, kvůli čemu bych si řekl, že chci z Nymburka odejít. Už to vypadá, že tam asi zůstanu," dodal Hruban.

S Nymburkem slavil titul i další člen kádru Tomáš Vyoral, jenž odešel po dvou letech v létě do Pardubic. Stejně jako Jakub Šiřina z Opavy a Lukáš Palyza z Olomoucka čekal na šampionátu na šanci na pár minut. Podle Balvína, který odešel v roce 2010 v 18 letech z USK Praha do Sevilly a přes Bayern Mnichov, Estudiantes a Grand Canarii se dostal nyní do Bilbaa, považuje působení v kvalitních zahraničních ligách za přínosnější i v případě zástupců z Nymburka.

"Záleží, jak to mají nastavené. Já na jednu stranu, když to řeknu blbě, jsem z nich docela zklamaný, že se o to nesnažili bojovat v minulosti, aby byli venku. Jestli se nepletu, o Vojtovi se dva roky zpátky mluvilo v souvislosti s Tenerife, mrzí mě to. Oba jsou to s Bočim (Bohačíkem) hráči evropského formátu," řekl Balvín, který spolu s Veselým hrál jako jediný v uplynulé sezoně Euroligu.

"Jenže jde tu přesně o to, co se ukazuje až teď. Česko dřív nebylo brané jako basketbalová země. Teď jsme skončili šestí a lidi se na nás už nebudou dívat skrz prsty. Nebudou si říkat: 'Jako někdo z Česka, kdo je starší 18 let, může někam vypadnout? To jde?" doplnil Balvín,

"Ukázali jsme, že máme hráče, kteří na to mají. V téhle naší generaci se to už asi nebude reflektovat, ale doufám, že těm mladším jsme postavili základ, aby ostatní mohli Česko respektovat," uvedl Balvín.

Podle kouče Ronena Ginzburga je pro národní tým důležité, aby reprezentanti hráli především tam, kde jsou spokojení. "Neradím jim. Je potřeba, aby byli šťastní a hráli tam, kde je jim dobře. Nymburk je dobré místo, dobrý klub s ambicemi. To rozhodnutí je na nich. Určitě hrají tak, že když vidím hráče z Polska a odjinud v Eurolize, oni by tenhle level určitě zvládli," dodal Ginzburg.