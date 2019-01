Prostějov - Silně opilý řidič nákladního auta, který havaroval v pátek na dálnici D46 u Prostějova, byl obviněn z obecného ohrožení. Hrozí muži až osm let vězení, řekl ČTK mluvčí prostějovské policie František Kořínek. Podle policistů nehodě předcházela téměř dvacetikilometrové jízda z Tovačova na Přerovsku, řidič jel s více než třemi promile alkoholu. Na nebezpečnou jízdu upozorňovali na tísňové lince svědci, podle policie mohl ohrozit chodce i další řidiče, žádají proto o pomoc přímé svědky.

Po havárii osmačtyřicetiletému řidiči, který sjel s nákladním autem do příkopu, policisté naměřili 3,2 promile alkoholu v dechu. Nehodu policisté původně vyšetřovali pro podezření z ohrožení pod vlivem návykových látek, za což muži hrozil maximálně tříletý trest. Nakonec byl řidič obviněn podle mnohem přísnější právní kvalifikace, a to z obecného ohrožení. "Za ten obviněnému muži v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let," uvedl policejní mluvčí.

Opilý řidič jel s nákladním autem podle policie v pátek mezi 06:00 a 07:00 na trase Tovačov, Hrubčice, Bedihošť a poté přes prostějovské ulice Kojetínskou, Kralickou a Dolní. Poté najel na dálnici D46, kde po ujetí zhruba čtyř kilometrů havaroval. "V tuto chvíli mají policisté řadu svědectví o nebezpečné jízdě nákladního automobilu po uvedené trase, přesto by přivítali jakékoli další informace. Například nedaleko autobusové zastávky v Kojetínské ulici v Prostějově měl nákladní automobil ohrozit přecházející nezjištěnou ženu s berlou," uvedl policejní mluvčí. I její svědectví by policie přivítala.

Řidič nákladní soupravy Volvo poté havaroval krátce před 07:00 na 20. kilometru dálnice D46 ve směru na Vyškov. Na přívěsu měl naložené betonové panely, které se po převrácení vozu na bok vysypaly. Nikdo nebyl zraněn, při havárii však auto poškodilo svodidla v délce 60 metrů. Škoda byla vyčíslena na 800.000 Kč.

Případní svědci, kteří by mohli poskytnout policii informace o jízdě opilého řidiče, se mohou obrátit přímo na územní odbor prostějovské policie, na telefonní čísla 974 781 320 či 974 781 457, případně na linku 158.