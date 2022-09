Opilou řidičku, která smetla policejní auto, poslal soud na 13 let do vězení

Praha - Řidičce Jitce Rudovičové, která opilá smetla na pražské magistrále policejní auto, přičemž jednoho z policistů usmrtila a dva další zranila, uložil soud 13 let vězení. Zároveň jí na maximální možnou dobu - tedy na deset let - zakázal řídit motorová vozidla. Dnešní verdikt, který ženu uznal vinnou z obecného ohrožení, není pravomocný.

"Byla zkušenou řidičkou. Byla si velmi dobře vědoma toho, co dělá, když sedala do vozidla. To, že za volant se nesmí sednout po požití alkoholu, ví každé malé dítě," řekla na adresu jedenačtyřicetileté Rudovičové předsedkyně senátu pražského městského soudu Vlasta Langhmaerová.

Řidičce hrozilo osm až 15 let za mřížemi. Státní zástupce pro ni navrhoval trest při spodní hranici této sazby a osmiletý zákaz řízení.

Rudovičová sedla večer 5. července 2020 za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě vjela na chodník a narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti 190 až 241 kilometrů za hodinu ohrozila celkem 18 lidí ve 12 autech. Kličkovala, bezdůvodně zpomalovala a zrychlovala, většinu času jela ve dvou pruzích současně a projížděla těsně kolem ostatních vozů, včetně auta se třemi dětmi.

Nakonec Rudovičová zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů. Podle verdiktu jela v okamžiku střetu rychlostí 199 kilometrů v hodině, a to v úseku, kde byla povolená rychlost 80 km/h.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. "Policejní vozidlo jelo naprosto předpisově. Nemělo absolutně žádnou šanci udělat cokoliv jinak, aby té situaci mohlo zabránit," řekla soudkyně. Spekulace obhajoby, že policista na zadním sedadle ležel nebo nebyl připoutaný, označila za naprostý nesmysl.

Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu. U soudu uvedla, že většinu dění si nepamatuje.