Opilá řidička narazila do vozu policie, jeden policista zemřel

Praha - Při nehodě dvou osobních vozidel v ulici 5. května v Praze dnes večer zemřel dvaatřicetiletý policista. Na twitteru to uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Další dva policisté byli s těžkými zraněními odvezeni do nemocnice. S největší pravděpodobností byla viníkem nehody řidička, která usedla za volant pod vlivem alkoholu i drog, nadýchala více než dvě promile alkoholu. ČTK to řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Nehoda se stala krátce před 19:30 a blokuje hlavní tah na úrovni Chodova ve směru na Brno.

"Dnes vyhasl život dalšího policisty, tentokrát vinou opilé řidičky, která zavinila dopravní nehodu při níž zemřel 32letý policista. Pro někoho, kdo usedne za volant s více než dvěma promile nemám žádné pochopení. Hlubokou soustrast rodině...," napsal Švejdar.

Zemřelého se podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové nepodařilo resuscitovat. "My jsme ho přes půl hodiny resuscitovali, než byl vyproštěný z vozidla a potom ještě asi další půlhodinu po vyproštění z vozu, bohužel se nám nepovedlo funkce obnovit," řekla ČTK.

Podle Siřišťové řidička ročník 1981 narazila do služebního vozidla policie Moravskoslezského kraje, sama utrpěla lehká zranění. "Byla omezena na osobní svobodě a převezena na policejní služebnu, kde v ní v současné chvíli probíhají úkony trestního řízení," dodala mluvčí.