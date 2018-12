Praha - Trenér Zdeněk Ščasný věřil, že fotbalisté Sparty po facce na Slovácku zaberou a porážku odčiní v domácím zápase s Teplicemi, místo toho však přišla další prohra. Podle kouče opět selhali zkušení hráči, kteří neunesli tlak po špatných výsledcích.

"Bylo by strašně moc alibistické a jednoduché to hodit jen na hráče, protože já jsem za jejich výkon zodpovědný," řekl Ščasný na tiskové konferenci. "Ale pravda je taková, že v takovém zápase to na sebe musí vzít ti nejzkušenější. Na Slovácku selhali Kanga s Čivičem, kteří se nechali vyloučit, teď jsme to nezvládli znovu," dodal.

"Já bych to přirovnal k tomu, kdy jsme hráli v evropských pohárech, kdy jsme nastupovali s tím, že nemáme co ztratit. Proti nám tak nastupují všichni soupeři. U nás po nepovedených zápasech stoupá nervozita, nespokojenost fanoušků, vedení a to unesou jen silní jedinci," uvedl Ščasný.

"V tom máme problém. Tlak jsme na sebe nevytvořili teď, ten tlak je tady pořád a tady musí být hráči, kteří to unesou," řekl jednašedesátiletý kouč, kterému před zápasem s Teplicemi nepomohla ani absence vykartovaných klíčových záložníku Kangy s Frýdkem.

"Hlavně Frýdek scházel hodně, protože potřebujeme, aby Stanciu hrál výš," řekl Ščasný. "Ale nemůžeme se na to vymlouvat. Hrála Sparta proti Teplicím a my to nezvládli. Dopředu jsme hráli naivně, nakopávali jsme to, neměli jsme to připravené a hráli jsme hloupě. Neporadili jsme si s tím ani v defenzivě, když jsme dostali gól neuvěřitelným způsobem, protože Chipciu naprosto vypustil hráče," dodal.

Sparta doma prohrála po 18 zápasech a z posledních devíti utkání jen dvakrát vyhrála. V tabulce nabrala na první Slavii ztrátu 15 bodů a za druhou Plzní zaostává o jedenáct bodů. Fanoušci proto dávali už v průběhu zápasu s Teplicemi nelibost s výsledky mohutným pokřikem "Ščasný ven".

"Byl bych lhář a pokrytec, kdybych říkal, že jsem to neslyšel," uvedl kouč. "Musíme věřit, že poslední podzimní zápas zvládneme, ale asi nikdo nečeká, že najednou začneme hrát jako na začátku soutěže. To bych byl naivní. Musíme dohrát soutěž a pak si všechno v klidu s vedením vyhodnotit," prohlásil.