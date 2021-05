Opět se otevřely všechny obchody a na všech ZŠ byla obnovena výuka

Praha - Po více než čtyřech měsících se dnes díky uvolnění protiepidemických opatření otevřely v Česku obchody a služby, které byly kvůli koronaviru dosud uzavřeny. Lidé směřovali hlavně do prodejen obuvi, textilu nebo hodinářství, kam nosili hodinky na opravu nebo výměnu baterky. Fronty se před provozovnami tvořily jen výjimečně. Počínaje dneškem opět funguje na všech základních školách pro žáky druhého stupně rotační výuka a mateřské školy se otevřely pro všechny děti, obnovila se také klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.

O dalším uvolnění opatření dnes jedná vláda. Podle Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) by ale do další vlny zmírnění restrikcí neměla přidávat změny. Nicméně za určitých podmínek skupina souhlasí s ukončením rotační výuky na základních školách od 17. května, jak to žádal premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) bude vláda o zrušení rotační výuky od příštího týdne ještě debatovat a rozhodnutí o tom, zda je to z epidemického hlediska únosné, bude na ministerstvu zdravotnictví. Plaga současně požádal Správu státních hmotných rezerv prostřednictvím jejího šéfa Pavla Švagra, aby vypsala ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy.

Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Stát jim rozdělil asi 7,6 milionu testů, dalších 5,6 nyní Správa státních hmotných rezerv pořizuje. Podle Plagy má Národní pedagogický institut rezervní množství antigenních testů a provoz škol je pokryt do 17. května.

V neděli testy prokázaly v Česku 381 nových případů nemoci covid-19, což byl nejnižší denní přírůstek od konce srpna, v mezitýdenním srovnání bylo případů o 130 méně. Víkendové přírůstky ale bývají nižší, protože se méně testuje. Naopak přibylo očkovaných, zdravotníci v neděli aplikovali 24.819 dávek vakcíny proti koronaviru, zhruba o 4000 více než před týdnem. Podle rozhodnutí vládní rady pro zdravotní rizika se může od půlnoci registrovat k očkování další skupina lidí, a to ve věku od 45 let. Původně měla být registrace otevřená od středy, vládní rada ale podle Babiše dnes schválila posun.

Pro rozvolňování protiepidemických opatření je pro vládu klíčový údaj o počtu případů covidu na 100.000 obyvatel za týden a nyní je v zemi podle údajů ministerstva zdravotnictví 101 takových případů. I přes lepšící se epidemickou situaci skupina MeSES doporučuje vládě, aby s dalšími změnami při uvolňování opatření počkala na to, jaký dopad bude mít současné rozvolnění. Návrh balíčku číslo čtyři, na který by mělo dojít při týdenním počtu 75 případů na 100.000 obyvatel, byl otevřít zahrádky u restaurací, hromadné akce venku a ubytování při snížené kapacitě. Premiér minulý týden uvedl, že bude žádat i o obnovení běžné výuky ve školách včetně středních také od příštího pondělí. Podle odborné skupiny by ale rotační výuka neměla končit v krajích, kde je incidence vyšší než 100 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna. Hromadné akce radí MeSES v květnu a červnu povolit jen venku a pro sedící diváky. Nad rámec dohodnutých balíčků lze podle MeSES povolit pouze ojedinělé pilotní projekty.

Na druhém stupni základních škol včetně nižších ročníků víceletých gymnázií začala rotační výuka, při které se žáci týden učí doma a týden ve škole, minulý týden v šesti krajích a v Praze. Dnes se k nim přidaly školy v Ústeckém a Jihočeském kraji, na Vysočině a na celé Moravě včetně Slezska. V těchto regionech se dneškem otevřely i mateřské školy pro všechny děti.

Otevření školek a návrat dětí do škol ve zbývajících regionech už vyhlíželi například samoživitelé. Podle jejich vyjádření mít děti neustále doma bez možnosti nechat je hlídat rodinou negativně dopadalo na jejich psychický stav i na finanční stránku rodiny. S úlevou i s obavami přivítali dnes po více než půl roce své starší školáky i učitelé Základní školy Boženy Němcové v Přerově. Školu navštěvují romské děti a kvůli chybějícímu technickému zázemí dětí se musela obejít bez on-line výuky. Výuka na dálku vyčerpala nejen pedagogy, ale i žáky, podle pedagogů se to u mnohých projevilo na plnění úkolů. Škola bude nyní muset veškeré školní návyky u dětí obnovit.

Po dlouhé době se dnes otevřely například prodejny hudebních nástrojů, obchody se suvenýry nebo tetovací salony či krejčovství. Mnozí obchodníci čekají růst tržeb. On-line prodej nebo prodej z okénka některým nestačil ani na pokrytí nákladů. Například majitelka švadlenky Kateřina Jandová měla dosud zavedený prodej z okénka dvakrát týdně, dosáhla ale jen na zlomek příjmů, řekla dnes ČTK a Českému rozhlasu.