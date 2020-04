Operátoři spustili mobilní signál na části linky metra B

Praha - Mobilní operátoři spustili testovací provoz pokrytí vysokorychlostní sítí na trase metra B mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna. V dalších týdnech plánují pokrýt úsek na lince A mezi Muzeem a Můstkem, do konce června by se pak LTE síť měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl. V tiskové zprávě to dnes uvedl operátor T-Mobile. Nyní LTE síť pokrývá 18 stanic a přilehlé tunely metra.

"Původní plán, pokrýt do konce března 2020 dalších 16 stanic a přilehlých tunelů, se bohužel zejména kvůli velmi pomalému stavebnímu řízení nepodařilo splnit," uvedla firma, která mluví za konsorcium tvořené všemi třemi operátory. Na pracích se podílí také společnost CETIN.

Na zdržení má podle firmy vliv také situace s novým typem koronaviru, kvůli které mají stavební firmy větší nemocnost a dodržování pravidel proti šíření nákazy práce zpomaluje. Do léta chce nicméně konsorcium pokrýt dalších 11 stanic a dokončit tím úseky v centru metropole.

Úsek mezi sousedními stanicemi Křižíkova a Invalidovna je prvním na lince B, který se dočkal pokrytí signálem. Na trase A je signál mezi čtyřmi stanicemi v úseku Bořislavka - Nemocnice Motol a na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Roztyly.

Operátoři metro pokrývají na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Každou noc v metru pracuje asi 70 techniků, k montáži sítě LTE do jedné stanice je potřeba 50 hodin a pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi zabere dva měsíce v obou směrech, uvedl operátor.

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem již při výstavbě. V pražském metru je nyní 61 stanic.