Operátoři lákají před Vánoci zejména na slevy na zařízení

Praha - Mobilní operátoři se letos ve svých vánočních kampaních rozhodli lákat zákazníky především na zvýhodněné nákupy mobilů, počítačů a dalších zařízení. Poskytují na ně slevy až 7000 korun. Vyplývá to ze zpráv firem.

Vodafone, který svou nabídku oznámil jako poslední až dnes, připravil pro své klienty nabídku televize na tři měsíce bez poplatku, vylepšené tarify se zrychlenými daty pro tři dny v měsíci nebo slevu na nákup telefonu nebo notebooku až 5000 korun.

Pro seniory operátor připravil bezplatný kurz Digitální odysea, který si bere za cíl naučit starší generaci alespoň základní funkce chytrých telefonů. I když je kurz možné procházet online, je důležitým cílem projektu i to, aby se do výuky seniorů zapojili jejich blízcí a aby si tak společně užili dobrodružnou cestu za rodinnou digitalizací. "Z průzkumů víme, že by senioři rádi byli online a často pro ně není ani problém koupit si potřebná zařízení. Jenže mají strach ze složitosti a z toho, že zakoupené zařízení nebudou umět ani zprovoznit. Letošní Vánoce tak chceme pojmout jinak a chceme seniorům s pomocí Nadace Vodafone darovat to nejcennější, to je kus sebe, a pomoci jim získat větší jistotu v online světě," uvedla ředitelka marketingu Simona Lišková.

O2 od začátku listopadu poskytuje svým zákazníkům 1000 korun slevu na produkty ve své nabídce za každou jednu službu, kterou klient používá. Akce platí pro všechny a na všechny služby od O2, ať už jde o předplacené karty, tarify se smlouvou nebo například o uživatele O2 TV. Nabídka se také týká nových služeb aktivovaných v době platnosti vánoční kampaně. Novinkou mezi nabízenými produkty jsou vlastní bezdrátová sluchátka O2 Pods.

"Po pečlivém uvážení a řadě zákaznických průzkumů jsme se rozhodli, že vyvineme vlastní produkt v této kategorii. Navíc jsme je díky tisícovce pro naše zákazníky schopni nabídnout za cenu 299 korun," dodal ředitel prodeje zařízení Václav Dostál.

T-Mobile vsadil na osvědčenou nabídku zvýhodněných telefonů s nákupem druhého za korunu. Na telefony a zařízení Samsung včetně televizí pak nabízí operátor slevy až 7000 korun. K hlasovému tarifu je možné zakoupit také herní konzole už od 999 Kč, notebooky Acer od 3021 Kč nebo televizory Samsung od 7721 Kč. Zákazníci, kteří si koupí některý z modelů iPhonu v kombinaci s chytrými hodinkami Apple Watch mohou získat jedno ze zařízení za jednu korunu a obě tak už od 12.999 Kč. Twist zákazníci s hlasovým tarifem za každé dobití předplacené karty částkou alespoň 250 Kč získají balíček jednoho GB dat zdarma a neomezené volání do sítě T-Mobile na 30 dnů.