Praha - Mobilní operátoři odpoledne dokončili pokrytí tunelu metra na lince C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly signálem. Na základě dohody s dopravním podnikem firmy v následujících letech pokryjí celou síť metra, v příštím roce by mělo jít o dalších 21 stanic. Dnes o tom informovala mluvčí firmy T-Mobile Martina Kemrová. Projekt financuje konsorcium operátorů, kteří do něj zatím vložili zhruba 80 milionů korun. Celkové náklady budou zhruba půl miliardy korun a hotovo má být do konce roku 2021.

Od 2. října mohli lidé mobilní signál využívat mezi Muzeem a Vyšehradem, nyní se provoz spustí ve zbytku pilotního úseku. V příštím roce chce konsorcium operátorů pokrýt 21 nejvytíženějších stanic v centrální části města. Vedení pražského dopravního podniku schválilo smlouvu na zavedení signálu letos v dubnu. Součástí konsorcia jsou firmy T-Mobile, CETIN, O2 a Vodafone

Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle společnosti vyjde až na deset milionů korun a zabere dva měsíce. Práce se provádějí přes noc, když metro nejezdí.

K internetu se nyní mohou cestující zdarma připojit ve vestibulech šesti stanic metra prostřednictvím wi-fi. Signál je na Florenci na lince C i B, na Náměstí Republiky, Smíchovském nádraží, Hlavním nádraží a stanici Pražského povstání. V září se wi-fi připojení rozšířilo do stanice Muzeum.

Mobilním signálem je nyní pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.