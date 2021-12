Operátoři a dopravní podnik dokončili pokrývání metra signálem LTE

Praha - Mobilní operátoři s dopravním podnikem dnes dokončili pokrývání pražského metra signálem LTE. Posledním připojeným byl úsek Rajská zahrada – Černý Most na trase B. Celkové investiční náklady projektu byly více než půl miliardy korun. Práce začaly v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. Firmy to uvedly v tiskové zprávě.

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů a více než tisícovce antén mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryto 56 ze 61 stanic. Vedle stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

"Ze 61 stanic se operátorům povedlo loni připojit 23, tedy téměř 38 procent a letos zbylých 21, což je více než třetina. Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Například londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás," uvedl předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

Technici v traťových tunelech nainstalovali téměř 114 kilometrů vyzařovacího kabelu a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelů. Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1200 antén. Součástí sítě je dalších více než 2500 pasivních prvků jako DC bloky, splittery, tappery nebo couplery. Na celém projektu pracovalo celkem 25 projektantů a více než 200 montážníků a dělníků. Nejvíce antén, celkem 36, je ve stanici Můstek a nejméně, devět, na Pražského povstání.