Operaci kloubů si lékaři v Ústí zkouší nanečisto v pojízdném školícím středisku

Ústí nad Labem - Operaci ramenního či kolenního kloubu si lékaři z Ústeckého kraje zkouší nanečisto v pojízdním školícím středisku. V kamionu zaparkovaném v areálu ústecké Masarykovy nemocnice mají k dispozice moderní zobrazovací metody a přístroje. Cílem je zdokonalit lékaře v tzv. rekonstrukční artroskopii, kterou je možné oddálit výměnu kloubů. ČTK to řekl Jakub Avenarius z ústecké ortopedické kliniky.

V kamionu se ukrývá velké množství techniky. Lékaři se střídají u improvizovaného operačního stolu, u něhož nechybí obrazovka, která zachycuje vnitřek skutečného kolena nebo ramene. Výuka probíhá na mrtvé tkáni. "Tak nejlépe připodobníme reálnou situaci, s níž se doktoři setkají. Vyzkouší si to nanečisto, ale už i zde chceme, aby byli šetrní vůči tkáním, dávali si pozor na určité věci, nicméně tady lze případnou nepřesnost ještě zachránit," uvedl Avenarius.

Artroskopické věže a záznamové zařízení umožňují podívat se přímo do kloubu a vizualizovat ho. Operuje se pomocí přístrojů, lékaři využívají i tzv. nanoskopii. "Postupy se neskutečně posunuly, díky čemuž už práce není jen o vyndání menisku, operujeme v kloubech takřka všechno," uvedl Avenarius. Miniaturním chirurgickým zákrokem lze oddálit třeba endoprotézu kolenního kloubu.

Pacientů, kteří mají problémy s klouby, podle lékařů z Krajské zdravotní přibývá. "Proto se snažíme vyškolit více artroskopů, kteří by jinam museli do zahraničí," řekl Avenarius. Kamion s vybavením je k dispozici lékařům od středy do pátku. Celkem se jich v něm vystřídají tři desítky z nemocnic z celého Ústeckého kraje.