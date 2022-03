Operace na Ukrajině podle Peskova není důvodem pro použití jaderných zbraní

Moskva - Rusko použije jaderné zbraně jen v případě ohrožení vlastní existence. Operace na Ukrajině, ať už bude mít jakýkoliv výsledek, důvodem k jejich použití není, řekl americké veřejnoprávní stanici PBS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Zvláštní vojenská operace je oficiální kremelský termín pro ruskou invazi na Ukrajinu.

"Jakýkoliv výsledek operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně," řekl Peskov. "Máme bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země," dodal.

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako "existenční ohrožení". Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti, což odůvodnil "agresivními vyjádřeními" představitelů členských zemí NATO a "nelegitimními" sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi.

Americký prezident Joe Biden minulý týden varoval, že Spojené státy by zareagovaly, pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně.

Mluvčí ruského prezidenta se vyjádřil také k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v rublech. "Žádná platba - žádný plyn," řekl Peskov americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a poté určí další kroky. "V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma," řekl podle agentury DPA Peskov.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných "nikoliv přátelských zemí". Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE