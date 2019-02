Praha - Operace endoprotézy kyčle se za uplynulých 50 let příliš nezměnila, říká ortoped Oldřich Čech, který provedl první totální endoprotézu kyčelního kloubu v Československu v roce 1969. Pacientka s ní žila přes 30 let, měla ji ze Švýcarska. Čech se podílel i na vývoji českého typu kloubní protézy, kterou vyráběli v Poldi Kladno. Řekl to dnes na tiskové konferenci k výročí operace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle odhadů lékařů se těchto operací v Česku udělá kolem 18.000 za rok.

Čech, který se narodil v roce 1928, operoval do svých 75 let. Odhaduje, že endoprotéz voperoval kolem 7000. Zkušenosti načerpal na ortopedické klinice ve švýcarském městě Saint Gallen. Metoda endoprotéz založených na náhradě kloubní hlavice kovem zacementovaným do kosti a kloubní jamky z polyetylénu se do Evropy z USA dostala začátkem 60. let. Do Československa se dostala v roce 1969. "Endoprotéza s určitým stupněm uvolnění vydržela až do roku 2000," řekl přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Martin Krbec. Přídělový systém tehdejšího komunistického režimu neumožňoval dovážet dostatek kloubních protéz ze Švýcarska.

"Když jsem vystudoval medicínu, nastoupil jsme na ortopedii nemocnice na Kladně. Jezdili jsme tam s Poldováky na lyže," popsal Čech počátky jednání s ocelárnou Poldi Kladno. S jeho pomocí se podařilo v roce 1972 vyvinout vlastní typ, který byl označený Poldi-Čech.

"Ukázalo se, že všechny západní protézy tehdejší doby se uvolňovaly a lámaly. My jsme udělali velmi masivní dřík, dala se dobře operovat," vysvětlil Čech. Podle něj se jich v Československu a později v Česku voperovalo několik milionů.

Počty operací v Česku rostou. Podle dostupných údajů jich bylo v roce 2004 kolem 6000, v roce 2012 ale již dvojnásobek. Nejčastější příčinou je artróza, při níž se rozpadají klouby. "Je běžné, že dobrý implantát se správnou operační technikou vydrží, pokud má pacient kvalitní kost, i 20 až 25 let," uvedl Krbec. Pacienty je ale podle něj sledovat a v případě uvolnění kloubu ho znovu usadit.

Kritická fáze operace je podle odborníků i v současné době upevnění jamky a dříku do kosti a kluznost jejich povrchů. "V posledním desetiletí se stále častěji využívají necementované endoprotézy, kde kost vrůstá do pórů v protéze," dodal Krbec. Pro starší pacienty má podle Čecha stále cementovaná protéza svou důležitost. Testuje se také možnost udělat jamku i kloub z keramiky. "Má ideální kluzné vlastnosti, minimální otěr. Ale je to spojení příliš natvrdo a starší typy praskaly, protože je keramika křehká," nastínil Krbec budoucnost endoprotéz.