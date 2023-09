Opera Brundibár zazní 80 let od prvního uvedení znovu v Terezíně

Terezín (Litoměřicko) - Studenti německého gymnázia zahrají dětskou operu Brundibár na půdě Magdeburských kasáren, a to 80 let po její premiéře v terezínském ghettu. ČTK to dnes řekl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada. Zájem o představení je velký, kapacita sálu téměř vyčerpána. Brundibár zůstává i po desítkách let často uváděným dílem, a to jako připomínka tragického osudu skladatele Hanse Krásy, dětských protagonistů z Terezína i všech krutostí války.

Soubor a orchestr gymnázia z německého Wülfrathu, vzdáleném šest hodin cesty od Terezína, nacvičoval dětskou operu Brundibár od začátku roku 2022. Seskupení 50 studentů a pedagogů ji následně uvedlo mimo jiné v lotyšské Rize či v Izraeli, kde ji odehrálo společně s přeživším Zvi Cohenem, který hrál v Brundibárovi během války přímo v Terezíně.

Krása operu napsal původně pro soutěž ministerstva školství v roce 1938, premiéry se dočkala až na přelomu let 1942 a 1943 v židovském sirotčinci v Praze. Skladatel byl mezitím v srpnu 1942 transportován do terezínského ghetta a pražskou premiéru své opery neviděl. V ghettu se po necelém roce stal Krása vedoucím hudební sekce Freizeitgestaltung vězeňské samosprávy a významně se podílel na kulturně-hudebním programu ghetta. Operu o dětech, které bojují se zlým flašinetářem Brundibárem, Krása s dětmi v ghettu nastudoval. V červenci 1943 se do Terezína dostaly také děti, které účinkovaly v původním pražském představení Brundibára.

Zkoušelo se po dobu jednoho a půl měsíce a terezínská premiéra se konala 23. září 1943 na půdě Magdeburských kasáren za doprovodu desetičlenného orchestru. Představení se stalo velmi populární a do září 1944 bylo asi 55 repríz, přestože dětští herci mizeli v transportech do vyhlazovacích táborů a jejich úlohy musely přebírat nově příchozí děti. Krása zemřel v roce 1944 v Osvětimi.