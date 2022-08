OPEC+ zvýší těžbu ropy jen o 100.000 barelů, bojí se dopadu slabých investic

Vídeň - Skupina producentů ropy OPEC+ se dohodla, že v září zvýší cílovou úroveň těžby jen o 100.000 barelů denně, což odpovídá zhruba desetině procenta globální spotřeby. Skupina, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, zároveň varovala, že kvůli nedostatečným investicím do těžby v minulých letech bude od příštího roku problém plně uspokojovat rostoucí poptávku. OPEC to uvedl ve zprávě po svém dnešním zasedání.

Dnešní rozhodnutí znamená výrazné zpomalení při zvyšování cílové úrovně těžby OPEC+ oproti červenci a srpnu. Pro tyto měsíce se skupina už dříve dohodla na zvýšení o 648.000 barelů denně. OPEC+ tak do září zcela odbourá rekordní omezení těžby, ke kterému přikročil v roce 2020 po propadu poptávky zapříčiněném pandemií covidu-19.

Ceny ropy na dnešní rozhodnutí zareagovaly růstem. Severomořský Brent si v jednu chvíli připisoval téměř dvě procenta a překročil 102 dolarů za barel. Později se však cena vrátila pod 101 USD. K růstu cen ropy, plynu i dalších komodit letos přispívá hlavně válka na Ukrajině. Dražší energie jsou i hlavní příčinou výrazného růstu inflace po celém světě.

Podle analytiků je rozhodnutí OPEC+ ranou pro naděje Spojených států na výraznější zvýšení produkce ropy. "Je to tak malé, že to nemá žádný význam. Z fyzického hlediska je to marginální pohyb. Jako politické gesto je to téměř urážlivé," řekl k dohodnutému rozsahu zvýšení těžby analytik Raad Alkadiri ze společnosti Eurasia Group.

Těžba skupiny OPEC+ navíc už delší dobu za dohodnutými úrovněmi výrazně zaostává. V červnu byla produkce téměř o tři miliony barelů denně nižší, než předpokládaly stanovené kvóty.

Americký prezident Joe Biden minulý měsíc absolvoval čtyřdenní cestu na Blízký východ, k jejímž cílům patřilo mimo jiné přimět těžařské země ke zvýšení produkce ropy. Prostor skupiny OPEC+ pro výraznější zvyšování těžby je však omezený, protože některé členské země čelí sankcím a další se potýkají s nedostatečnými investicemi do těžby.