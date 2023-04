OPEC varoval před odrazováním od investic do ropy, obává se destabilizace

Dubaj - Mezinárodní agentura pro energii (IEA) by měla být velmi opatrná, když odrazuje od investic do ropného sektoru. Řekl to dnes generální tajemník Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Haísám Ghais. Ropný průmysl je životně důležitý pro globální ekonomiku a její růst, podobné komentáře podle něj mohou v budoucnu rozkolísat trh s ropou. IEA zdůrazňuje důležitost investic do obnovitelných zdrojů.

OPEC a jeho spojenci včetně Ruska sdružení ve skupině OPEC+ jsou někdy obviňováni z vysoké inflace, ke které podle kritiků přispívají tím, že omezují těžbu. Ghais ale dnes uvedl, že podobné náznaky jsou "chybné a technicky nesprávné" a že opakované výzvy IEA k zastavení investic do ropy by mohly v budoucnu rozkolísat trh.

"Pokud něco povede k budoucí volatilitě, jsou to opakované výzvy IEA k zastavení investic do ropy s vědomím, že všechny vyhlídky založené na datech počítají s potřebou většího množství této vzácné komodity, která podporuje globální ekonomický růst a prosperitu v nadcházejících desetiletích, zejména v rozvojovém světě," řekl podle agentury Reuters šéf OPEC.

Generální ředitel IEA Fatih Birol dříve kritizoval rozhodnutí skupiny OPEC+ ze začátku tohoto měsíce o snížení produkce o 1,66 milionu barelů denně od května do konce roku. Ceny ropy po tomto oznámení vzrostly nad 80 dolarů za barel, minulý měsíc ale klesly k hranici 70 dolarů za barel. Severomořská ropa Brent se dnes odpoledne obchodovala zhruba za 78 USD za barel, americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) pak za více než 74,60 USD.

Birol ve středu agentuře Bloomberg řekl, že OPEC by si měl dát pozor na zvyšování cen ropy, protože by se to promítlo do slabší globální ekonomiky.

OPEC+ a IEA se v posledních měsících přely o výhled globální nabídky a poptávky po ropě. OPEC+ se loni rozhodl, že při hodnocení trhu s ropou přestane používat data od IEA, uvedl Reuters.