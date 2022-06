OPEC+ urychlí zvyšování těžby, růst v červenci a srpnu činí 648.000 barelů denně

Vídeň - Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem budou od července zvyšovat těžbu výrazněji než doposud. Skupina nazývaná OPEC+ se dnes dohodla, že těžbu v příštích dvou měsících zvýší o 648.000 barelů denně místo dosavadních 432.000 barelů denně. Skupina to uvedla v dnešním prohlášení. Rozhodnutí odůvodnila ukončením výluk ve významných ekonomických lokalitách a sezonně zvýšenou poptávkou rafinerií. Rusko se nadále podílí na dohodnutých kvótách.

Skupina doposud odolávala výzvám ke zvýšení těžby kvůli vysokým cenám ropy a uváděla, že důvodem vysokých cen je geopolitická situace. Západní sankce na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu mu snižují těžbu a podle řady odhadů by těžba v Rusku, které je druhým největším vývozcem ropy na světě, mohla klesnout o dva až tři miliony barelů denně.

Zvýšení těžby bude rozděleno mezi členy poměrně, obvyklým způsobem. Zemím, které doposud nebyly schopné zvýšit těžbu, jako je Angola, Nigérie a nejnověji také Rusko, tedy také byla zvýšena kvóta. To by mohlo znamenat, že skutečné zvýšení dodávek bude nižší než oficiální údaj. To se v posledních měsících dělo často.

Někteří analytici však upozorňují, že OPEC+ má jen omezené možnosti ke zvýšení těžby. Jedinými zeměmi s volnou kapacitou jsou Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Dodatečné zvýšení těžby tak bude pocházet převážně od těchto členů. Spoluzakladatelka institutu Energy Aspects Amrita Senová uvedla, že skutečné zvýšení v červenci a srpnu bude činit zhruba 560.000 barelů denně místo naplánovaných 1,3 milionu denně, protože většina členů již není schopná těžbu zvyšovat.

Zvýšení těžby bude podle agentury Reuters vnímáno jako projev ochoty Saúdské Arábie a dalších zemí OPEC více těžit po měsících tlaku západních zemí v čele s USA, aby skupina zvýšila těžbu a přispěla tak k vyřešení prudkého růstu cen a nedostatku energie, který zhoršily sankce vůči Rusku. Spojené státy dnešní rozhodnutí OPEC+ přivítaly. Uznaly také roli Saúdské Arábie při dosažení dohody.

Skupina OPEC+ se v dubnu 2020 dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Reagovala tak na prudký pokles poptávky po ropě a následný cenový propad v důsledku pandemie nemoci covid-19. Ve druhé polovině roku 2020 ale skupina začala omezení těžby postupně zmírňovat a loni v červenci se dohodla, že bude každý měsíc zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů. Po revizi základní úrovně produkce se tento objem zvýšil na 432.000 barelů. Platnost dohody skončí v září.

List The Wall Street Journal s odvoláním na informace od delegátů OPEC tento týden napsal, že někteří členové OPEC zvažují možnost pozastavit účast Ruska na dohodě o těžbě ropy, protože západní sankce a částečný zákaz dovozu do EU začínají snižovat schopnost země těžit více ropy. V prohlášení OPEC však o této možnosti není zmínka.

Podle údajů tiskové agentury Interfax těžba ropy v Rusku v období od 1. do 30. května stoupla na 10,19 milionu barelů denně z dubnových 10,05 milionu barelů. Je však téměř o jeden milion barelů denně nižší než před uvalením sankcí západních zemí na Moskvu. Podle zdrojů chtějí ruské společnosti zvýšit od června produkci v naději, že v létě stoupne domácí poptávka a Rusko zvýší dodávky po moři odběratelům v zemích jako Indie a Čína.