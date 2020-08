Opavští věří, že mohou hrát okolo desátého místa

Opava - Fotbalisté Opavy vstoupí do nové sezony první ligy s cílem vyhnout se bojům o udržení a pohybovat se v klidnějším středu tabulky. Podle ředitele klubu Jaroslava Rovňana mají Slezané na to, aby hráli okolo desátého až jedenáctého místa. Opavští se v uplynulém ročníku udrželi díky tomu, že se předčasně ukončila nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil.

Slezané měli v červenci v kádru jednoho hráče s nákazou covid-19 a museli do dvoutýdenní karantény. Kvůli tomu se nestihl dohrát závěr minulé sezony, který už předtím posunula koronavirová pauza a následně několik pozitivních testů v nedaleké Karviné. Opava před předčasným ukončením nejvyšší soutěže měla stejně bodů jako poslední Příbram.

"Jednoznačně se tentokrát chceme vyhnout bojům o záchranu. Jsem přesvědčen, že na to máme. I díky trenérské změně, kterou jsme provedli v průběhu jarní části, herní změně, omlazení kádru i tomu, že ze základní sestavy zase tolik hráčů neodešlo. Věřím, že můžeme hrát klidný střed někde do 10. nebo 11. místa," řekl Rovňan na online tiskové konferenci.

Před závěrem uplynulé sezony mužstvo převzali noví trenéři Alois Skácel a Radoslav Kováč. "Uděláme maximum pro to, abychom nehráli do posledního kola o záchranu. Věřím, že jsme dobře připraveni a že můžeme pomýšlet i na vyšší příčky, než jsme byli minule," uvedl Kováč.

Opavští čelí disciplinárnímu řízení kvůli možnému nedodržení opatření proti covidu-19 ze závěru uplynulé sezony a narušení regulérnosti soutěže. Komise zatím verdikt nevynesla. "Netrpělivě čekáme, jak disciplinární řízení dopadne. Podle posledních zpráv od šéfa komise pana Bačka by disciplinárka měla rozhodnout ještě před začátkem sezony. Nejsme si vědomi jakéhokoliv pochybení. Je to dozvuk minulé sezony, my už se těšíme na novou. Pevně doufám, že to nejhorší už je za námi," uvedl Rovňan.

Hlavní opavskou posilou pro novou sezonu je ofenzivní záložník Lukáš Holík, který přišel z druholigové Dukly. Klub angažoval i polského záložníka Bartosze Pikula a v přestup ze změnilo hostování obránce Matěje Helešice z Ostravy. Do A-týmu se také přesunulo několik mladíků. Skončili naopak Tomáš Jursa, Jan Hošek, Petr Zapalač, Martin Sus a do Sparty zamířil Filip Souček.

"S kádrem jsem spokojený. Lukáš Holík byl náš vysněný hráč. Slibujeme si od něj, že zlepší naši produktivitu ve finální fázi. Vstřelili jsme strašně málo gólů, to chceme změnit," uvedl Kováč. "S příchody jsem velmi spokojen, ale ještě bychom chtěli jednoho hráče do středu zálohy. Aby to byl hotový hráč, který by mohl okamžitě pomoci. Jinak je kádr uzavřený a hotový," dodal trenér.

Opava začala letní přípravu až 5. srpna a odehrála jen tři zápasy. "Příprava byla specifická a velmi krátká. Začali jsme zátěžovými těsty, vyšly nám dobře. Hráčům jsme v prvních třech dnech pořádně naložili. Kádr jsme omladili, ale já mu věřím," doplnil Kováč.