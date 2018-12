Liberec - Fotbalisté Opavy překvapivě vyhráli v dohrávce 18. kola první ligy v Liberci 2:1. Nováčka poslal na severu Čech do vedení v šesté minutě Jakub Janetzký, hned za devět minut sice srovnal Roman Potočný, ale v 80. minutě byl vyloučen domácí Petr Ševčík a přesilovku za čtyři minuty využil Dominik Simerský.

Slezané v devátém ligovém utkání v Liberci poprvé zvítězili, setřásli roli nejhoršího venkovního týmu soutěže a posunuli se na desáté místo tabulky čtyři body za Slovan. Severočeši jsou po druhé porážce za sebou sedmí a nevyužili šanci přiblížit se vedoucí šestce na tři body.

Oběma týmům chybělo několik hráčů. Opavští nemohli nasadit potrestané opory Zavadila se Smolou a kvůli zranění vypadl brankář Šrom, takže se poprvé od 5. kola postavil mezi tyče Fendrich. Domácím scházeli krajní obránci Hybš a Koscelník či záložník Pešek, naopak do sestavy se po vynucené pauze kvůli kartám vrátil středopolař Ševčík.

Liberec podobně jako v minulém kole při prohře 0:1 v Teplicích inkasoval hned z úvodní soupeřovy šance. Po Schaffartzikově centru z levé strany se protlačil k hlavičce Janetzký a připsal si první ligovou trefu v kariéře.

Slovan rychle srovnal. Potočný v 15. minutě z přímého kopu kousek za vápnem zamířil přesně a s pomocí tyče překonal Fendricha. Domácí záložník, který v roce 2013 krátce hostoval v Opavě, pátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici aktuálně nejlepšího libereckého střelce.

Potočný mohl za šest minut otočit stav, ale vypálil vedle. Ránu Breiteho, hrajícího 100. zápas v nejvyšší soutěži, pak vyrazil Fendrich. Jinak ovšem Opava v úvodním dějstvím dobře přistupovala k domácím hráčům a nepouštěla je do šancí.

Severočeši se i po přestávce jen obtížně dostávali ke své tradiční kombinační hře. Domácí trenér poslal na trávník dvojici čerstvých útočníků Mashikeho Sukisu s Aaronsem, ale k šancím to nevedlo.

Naopak v 79. minutě mohla udeřit Opava, Zapalač však hlavičkoval nad. V 80. minutě rozhodčí Houdek vyloučil po druhé žluté kartě domácího Ševčíka, přestože zasáhl dříve míč než hostujícího Kayambu.

Slezané využili přesilovku hned za čtyři minuty. Po centru a Žídkově hlavičce se odrazil míč před volného Simerského a ten pohodlně zaznamenal svůj druhý ligový gól v kariéře. Nováček už výhru v přesilovce navzdory závěrečnému tlaku Slovanu udržel a po dvou kolech bodoval.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Velmi mě mrzí výkon a hlavně výsledek. Bohužel jsme nevstoupili do zápasu ideálně, udělali jsme chybu v rozehrávce a soupeř nás potrestal úvodním gólem. Tím jsme se dostali do nevýhody. Nedovedli jsme si vytvořit souvislý tlak. Soupeř velmi dobře rozkouskoval hru. Na můj vkus se velmi dlouho nehrálo, soupeř nás nepustil do hry, byly tam prostoje. Místo toho, abychom se dostali do tlaku, byl vyloučen Ševčík. První žlutá karta byla jeho nedisciplinovanost, to nechci obhajovat. Při druhé byl v souboji o balon. Z mého pohledu byl Petr první u balonu, těžko mu něco za to můžu vyčítat. Rozhodčí to posoudil tak, že mu dal druhou žlutou. Na závěr jsme do rakve dostali druhý gól po individuální chybě, kdy míč propadl do malého vápna a soupeřův hráč to dorazil. Nejsem spokojen s výkonem, ale bohužel se nám nasčítala zranění. Ze základní jedenáctky vypadli čtyři klíčoví hráči a bylo to znatelně cítit na hře. Chtěl bych se omluvit fanouškům, chtěli jsme se s nimi rozloučit vítězstvím."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Podali jsme velmi bojovný výkon. Všichni hráči, kteří byli na hřišti, k tomu přistoupili tak, jak jsme si řekli. Vzhledem k předchozím dvěma zápasům, které jsme v lize nezvládli, to bylo těžké. Ale přesto jsme se odrazili od výkonů, které jsme podali se Spartou v poháru a pak v lize se Slavií. Potkaly nás přitom menší problémy, nemohli nastoupit Zavadil se Smolou a den před zápasem se zranil Hrabina. Proto si našeho výkonu cením hrozně moc. Kluci, kteří nastoupili, prokázali svou kvalitu a s tím nasazením jsme to zvládli. Musím přiznat, že jsme měli i štěstí v závěru, kdy jsme z rohu po odraženém balonu dali vítěznou branku. To, co jsme neměli se Slavií a se Spartou, se k nám dnes přiklonilo. Jsou to pro nás velmi cenné body."

18. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - SFC Opava 1:2 (1:1)

Branky: 15. Potočný - 6. Janetzký, 84. Simerský. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Ratajová - Zelinka (video). ŽK: Potočný, Ševčík - Janetzký. ČK: 80. Ševčík. Diváci: 1958.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Mara - Breite, Oscar (79. Oršula) - Potočný, Ševčík, Malinský (64. Mashike Sukisa) - Pázler (56. Aarons). Trenér: Hornyák.

Opava: Fendrich - Kuzmanovič, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Řezníček (81. Jursa) - Kayamba, Janetzký, Zapalač (90. Freit) - Juřena (85. Jurečka). Trenér: Kopecký.

1. Slavia 18 15 1 2 46:16 46 2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42 3. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33 4. Ostrava 18 10 3 5 25:15 33 5. Sparta 18 9 4 5 29:15 31 6. Zlín 18 9 3 6 24:20 30 7. Liberec 18 6 6 6 17:17 24 8. Mladá Boleslav 18 6 4 8 35:34 22 9. Teplice 18 6 4 8 19:24 22 10. Opava 18 6 2 10 24:29 20 11. Příbram 18 5 4 9 23:42 19 12. Bohemians Praha 1905 18 4 6 8 18:27 18 13. Slovácko 18 6 0 12 20:31 18 14. Olomouc 18 5 3 10 17:32 18 15. Karviná 18 4 3 11 23:35 15 16. Dukla 18 4 3 11 15:33 15