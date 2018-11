Opava - Basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů popáté za sebou, v 6. kole doma podlehli lídrovi skupiny B Tenerife 70:92. Slezané zůstali na posledním místě v tabulce, zatímco španělský celek je se šesti výhrami nadále stoprocentní.

Domácím chyběly zraněné opory Václav Bujnoch, Rostislav Dragoun a Filip Zbránek, přesto drželi s velkým favoritem krok celý první poločas. Předváděli možná nejlepší výkon v dosavadním průběhu skupiny, kterému chyběla jen přesnější střelba. Hráči soupeře chvílemi dělali podrážděná gesta.

V poločasové přestávce se ale hosté uklidnili a do druhé půle vstoupili šňůrou 11:0, díky níž odskočili na rozdíl 19 bodů a rozhodli. Opava v oslabené sestavě neměla síly na zvrat. Tým z Kanárských ostrovů zvýšil až na rozdíl 30 bodů a v klidu si došel pro další výhru.

"Začátek byl velmi dobrý, podali jsem bojovný výkon a drželi jsme ho až do poločasu. Až ve třetí čtvrtině nám utekli, dobře proměňovali otevřené střely. Podali jsme dobrý výkon, škoda, že nám to nevydrželo déle," litoval křídelní hráč Jakub Slavík na pozápasové tiskové konferenci.

"Začali jsme měkce, nevyužili jsme faulů a soupeř se dostal do střelecké pohody. Ve druhé čtvrtině jsme se vrátili do zápasu, ale ve třetí čtvrtině soupeř přepnul. Ty začátky druhých poločasů nás trápí. Ve čtvrté čtvrtině jsme to snížili, ale výsledek je pro nás milostivý," dodal trenér Petr Czudek.

Nejlepším střelcem Opavy byl se 14 body Luděk Jurečka, který trefil všechny čtyři pokusy za tři body. Jinak ale domácí stříleli jen s úspěšností 38 procent oproti soupeřovým 56. Opavě nepomohlo ani to, že soupeře přeskákala na útočném doskoku 17:10.

Utkání 6. kola skupiny B basketbalové Ligy mistrů:

Opava - Tenerife 70:92 (19:26, 38:46, 51:74)

Nejvíce bodů: Jurečka 14, Gniadek 13, Kvapil 11 - McFadden 19, Saiz 15, Abromaitis 12, Brussino 11. Fauly: 20:13. Trestné hody: 12/7 - 21/16. Trojky: 11:12. Doskoky: 34:35.