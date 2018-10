Opava - Basketbalisté Opavy ve 3. kole Ligy mistrů prohráli doma s favorizovanými Benátkami 72:90. Italský celek vyhrál i třetí zápas ve skupině, Opava má bilanci jedno vítězství a dvě porážky. Nejlepším střelcem domácích byl se 17 body Martin Gniadek.

"Pro nás to byla škola basketbalu. Zjistili jsme, že můžeme hrát v podstatě s každým, ale pořád nám uniká ten aktuální trend fyzického basketbalu. Ale věřím, že nám to pomůže se dále zlepšovat," řekl na tiskové konferenci po zápase Gniadek.

Opava se připravovala na sílu Benátek pod košem, ale v první čtvrtině ji trápil zejména americký rozehrávač MarQuez Haynes. V úvodních sedmi minutách trefil čtyři trojky a 12 ze svých 20 bodů zajistil svému týmu náskok 13 bodů.

Hosté velmi dobře stříleli, a když Opavě nevyšel vstup do druhé půle, utekli už na 19 bodů. Pak ale domácí nakopl Jan Švandrlík dobrými nájezdy. Opava se dotáhla na rozdíl 11 bodů a Benátky znervóznila. Jenže následovala šňůra hostů 9:0, odskočení na 20 bodů, což definitivně rozhodlo.

Domácí se alespoň snažili korigovat skóre, hráli agresivněji, ale italský tým potvrdil roli favorita a náskok si hlídal. V dresu Benátek odehrál šest minut i český reprezentant Tomáš Kyzlink, který krátce po nástupu do hry chyboval, ale vše napravil skvělým blokem. Kromě toho si připsal jednu asistenci, doskok a dva neproměněné trestné hody.

"Gratulace soupeři. Benátky jsou fyzicky i individuálně někde jinde. Od začátku byl soupeř koncentrovaný a bylo vidět, že si přijel pro výhru. Pro nás je to dobrá zkušenost do dalších zápasů a věřím, že si to přeneseme i do české ligy," řekl trenér Petr Czudek.

Basketbalová Liga mistrů - 3. kolo:

Skupina B:

Opava - Benátky 72:90 (19:29, 36:51, 52:70)

Nejvíce bodů: Gniadek 17, Bujnoch a Klečka po 12, Švandrlík 9 - Haynes 20, Daye 16, Tonut 15, Watt 14. Fauly: 26:15. Trestné hody: 7/2 - 29/20. Trojky: 10:10. Doskoky: 32:46.