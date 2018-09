Brno - Fotbalisté prvoligového nováčka Opavy porazili v brněnském azylu v devátém kole Teplice 2:0. Slezané dosáhli ve druhém vystoupení pod vedením nového trenéra Ivana Kopeckého na první výhru, o niž se gólově postarali Tomáš Smola a Tomáš Jursa. Opava vyhrála v Brně podruhé za sebou. V minulém duelu v "domácím prostředí" porazila stejným výsledkem Jablonec.

Úvodní dvacetiminutovku poznamenala oboustranně opatrná hra. Poklidné tempo ukončil aktivní tvůrce opavské hry Kayamba. Po rohovém kopu Teplic v sólovém útoku z vlastní poloviny hřiště pouze proti jedinému zadákovi soupeře zakončil nepřesnou střelou. Po této akci Slezané viditelně ožili. K poctivé hře v defenzívě přidali rychlé protiútoky. Po jednom z nich Hrabina z pravé strany nacentroval na volného Smolu, který přesnou střelou k tyči vstřelil úvodní branku.

O tři minuty později Kayamba trefil tyč. Míč se odrazil ke Kuzmanovičovi, jehož dorážku ale brankář Diviš stačil vyrazit. Těsně před koncem poločasu Kayamba sebral na levé straně míč Vondráškovi, akci ale zakončil střelou nad branku. Teplice se za celý úvodní poločas nedostaly k vážnější akci, jejich snaha končila na důrazných zadácích soupeře.

I po změně stran Opava vynikala aktivitou i snahou o útočnou hru. Záměr jim částečně umožnila i hodně pasivní hra protivníka, který marně hledal způsob, jak se dostat k zakončení. Z tlaku také Slezané vytěžili druhý gól. V 62. minutě se odrazil míč k volnému Jursovi, jenž střelou ze dvaceti metrů překonal brankáře Diviše.

Po získání dvoubrankového náskoku se Slezané více zatáhli do defenzívy a přenechali iniciativu soupeři, který ale zápolil s nepřesností v koncovce. Teplice pokračovaly v sérii nepřesvědčivých výsledků, z posledních sedmi zápasů porazily pouze Karvinou.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Naše situace nám velela bodovat a vyhrát. Nechtěli jsme hrát otevřený fotbal, trpělivě jsme čekali na chybu soupeře, což se nám podařilo. Po vstřeleném gólu si naši hráči začali více věřit. Výsledkem byly ještě šance Kayamby. Do druhého poločasu jsme vstoupili se stejným záměrem. To znamená být pozorní v obranné fázi a zbytečně neztrácet míče a síly. Druhý gól přinesl velké stmelení kolektivu. Hráči zápas odpracovali k vítězství. Ale jedna vlaštovka jaro nedělá, musíme pracovat dále."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): " Inkasovali jsme dva góly a sami byli málo nebezpeční pro branku soupeře. Utkání bylo v úvodu vyrovnané. Hrálo se ale jen ve středu hřiště. Potom jsme z prvního centru po dvaceti minutách inkasovali. Opava byla následně lepší a my jsme nenašli do poločasu cestu do jejich pokutového území. Ve druhém poločase jsme byli trochu aktivnější na míči. Soupeř ale dobře bránil a my jsme nebyli pro jejich branku vůbec nebezpeční. Z tečované střely jsme inkasovali druhý gól. Potom jsme měli jednu standardní situaci a jednu šanci Moulise, což bylo málo."

SFC Opava - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 27. Smola, 62. Jursa. Rozhodčí: Jílek - Antoníček, Kotalík. ŽK: Zavadil - Jindráček, Vondrášek. Diváci: 986.

Sestavy:

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil (81. J. Řezníček), Jursa, Kuzmanovič (78.Janetzký), Zapalač - Kayamba - Smola (66. Puškáč). Trenér: Kopecký.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka (46. Jindráček), Kučera, Žitný (75. Trubač), Moulis - Vaněček (63. Hora). Trenér: Šmejkal.