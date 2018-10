Brno - Fotbalisté Opavy se rozloučili v 11. ligovém kole s brněnským azylem prohrou 0:1 s Bohemians 1905. Slezané hráli takřka celý druhý poločas bez vyloučeného Petra Zapalače. V početní výhodě se prosadil Jakub Nečas, který ukončil 349 minut dlouhé čekání Pražanů na ligový gól. Opava mohla tři minuty před koncem vyrovnat, ale Nemanja Kuzmanovič neproměnil penaltu.

Po oboustranně hodně opatrném začátku získala postupně Opava územní převahu, ze které ale mnoho nevytěžila. Poprvé vyzkoušel brankáře Valeše ve 14. minutě tvrdou dělovkou Zapalač.

Fotbalisté Bohemians se začali více osmělovat k útočení až po půlhodině hry. Ze tří slibných šancí ale ani jednou netrefili branku. Nejdříve Reiter v tísni poslal vysokou nahrávku do trestného území, kterou brankář Šrom pouze vyrazil, míč se dostal k Filipu Haškovi, jenž mířil nad břevno.

Podobnou nepřesnou mušku měl o chvíli později Nečas, jehož pokus o přehození opavského brankáře skončil na horní síti. Do třetice neuspěl po Reitrově pasu Záviška, jehož střela z boku minula branku. V závěru poločasu vynikl na druhé straně brankář Valeš, který stačil míč vyrazit.

Hned v úvodu druhého poločasu uviděla po sražení pronikajícího Reitera druhou žlutou kartu Zapalač. V početní výhodě získali Pražané výraznou územní převahu a tlak se podařilo hráčům Bohemians zúročit v 68. minutě. Po centru obránce Schumachera zcela volný Nečas střelou z voleje vstřelil úvodní gól.

Opava v závěra vsadila vše na útočnou kartu a v 87. mintuě mohl z pokutového kopu po faulu Filipa Haška na Smolu vyrovnat Kuzmanovič, ale jeho penaltu Valeš vyrazil. Bohemians jednobrankový náskok ubránili a z posledních osmi ligových utkání se dočkali druhé výhry.

Opava se porážkou rozloučila s brněnským azylem a příští domácí ligový zápas odehrají Slezané v sobotu 27. října proti Příbrami už v domácím prostředí.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Myslím si, že remíza by zápasu slušela více. V prvním poločase Bohemians bránili, dobře se na nás připravili a čekali, co uděláme. Drželi jsme míč, ale měli jsme problém dostat se do trestného území. Přesto jsme si vytvořili dvě příležitosti. Soupeř měl brejkové situace. Zápas mi připadal oboustranně v prvním poločase bez nějakých šancí. Ve druhém poločase jsme si situaci zkomplikovali vyloučením Zapalače. V tu chvíli soupeř ožil a měl lepší držení míče. Ovšem odbránili jsme tlak soupeře dobře, až na jednu situaci, ze které jsme dostali gól. Po přeskupení řad a vystřídání jsme ožili a vytvořili si tři příležitosti. Kayamba šel sám na branku a ukopl si míč. Potom přišla penalta, kterou Kuzmanovič neproměnil. V závěru Jurečka hlavičkoval těsně nad. Alespoň na bod se nám dosáhnout nepodařilo."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Jsem rád, že už Opava nebude hrát v Brně, ale na svém stadionu, kde budou chodit diváci. Pro ligu jako produkt není dobré, když se hraje na neutrální půdě před malým množstvím fanoušků. Raději bych hrál v Opavě. Do zápasu jsme šli s obrovskými zdravotními problémy, které máme v posledních týdnech. Měli jsme problém postavit tým. Postavili jsme tým s předpokladem, že když získáme náskok, tak zápas nějak dobráníme. V opačném případě bychom měli problém s utkáním něco udělat. Zápas se vyvíjel podle našich plánů. Bránili jsme pozorně, chodili opakovaně do rychlých brejků a soupeře zlobili. Hned na začátku druhého poločasu jsme Opavu poslali do deseti. Naše úsilí dát branku se nám podařilo. Po gólu jsme ještě hráli dobře pět minut. Od té doby jsme se strachovali o výsledek."

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 68. Nečas. Rozhodčí: Orel - Blažej, Kříž. ŽK: Zapalač, Puškáč - F. Hašek, Hilál, M. Hašek ml., Juliš. ČK: 47. Zapalač. Diváci: 1382.

Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik (75. Jurečka), Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa (81. Janetzký), Zapalač - Kayamba (57. Puškáč), Smola. Trenér: Kopecký.

Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Schumacher - Reiter (75. Juliš, 90. Šmíd), M. Hašek ml., F. Hašek, Záviška - Hilál, Nečas (78. Švec). Trenér: M. Hašek st.