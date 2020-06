Opava se dočkala výhry v posledním kole

Opava - Fotbalisté Opavy v dnešním posledním 30. kole základní části první ligy porazili 2:0 České Budějovice a do nadstavby o záchranu vstoupí s čtyřbodovou ztrátou od příček zajišťujících udržení. O výhře domácích, které poprvé vedla nová trenérská dvojice Alois Skácel, Radoslav Kováč, rozhodli Filip Souček s Bojanem Dordičem a pro Slezany zajistili první vítězství po koronavirové pauze.

Opava zahrozila hned v úvodu a unikajícího Dordiče mimo vápno srazil brankář Drobný, rozhodčí Pechanec však k nelibosti domácích udělil jen žlutou kartu. Vzápětí po rohu Zavadila hlavičkoval Souček, jeho tečovaný pokus ale na poslední chvíli Drobný zlikvidoval.

Jihočeši okamžitě kontrovali rychlou akcí, kdy Mršič poslal prudký centr před bránu a Schranz bez přípravy napálil balon těsně nad břevno Fendrichovy brány. Opava těžila především ze standardních situací a po jedné z nich Drobnému vypadl míč, ale Souček trestuhodně minul. Na opačné straně prověřil domácího gólmana Fendricha tvrdou ranou

Skóre se měnilo až po přestávce. Po hodině hry dostal červenou kartu hostující Kladrubský a z nařízeného přímého kopu na hranici vápna poslal Opavu do vedení Souček. Pro devatenáctiletého záložníka šlo o první gól v nejvyšší soutěži.

Jihočeši mohli vyrovnat o chvíli později, ale Fendrich si s nebezpečnou hlavičkou Schranze poradil. Další smůla postihla hosty v závěru, kdy po zranění Drobného dohrávali v devíti. Zkušeného gólmana v brance musel zastoupit útočník Táborský, kterému v nastavení utekl Dordič a druhou brankou zpečetil výhru 2:0.

Opava se dočkala prvního vítězství po šesti kolech a poprvé po obnovení nejvyšší soutěže po pauze vynucené pandemií koronaviru. Do skupiny o záchranu Slezané vstoupí s náskokem dvou bodů na poslední Příbram a čtyřbodovým odstupem na příčky zajišťující udržení. Dynamo naopak prohrálo po třech kolech a ve skupině o Evropu nastoupí proti Mladé Boleslavi.

Hlasy po utkání:

Alois Skácel (trenér Opavy): "Jsme šťastní, že jsme vyhráli, protože to byl zápas o život. Musím kluky pochválit hlavně za jejich pracovitost a to, jak moc to chtěli urvat. Klukům může toto vítězství pomoct a zvednout jim sebevědomí. Na standardkách ještě zapracujeme, celkově jsme spokojení, ale musíme makat dál. Jsme rádi, že jsme se vyhnuli poslednímu místu, ale je před námi pořád velký kus cesty. Tahle výhra nám ale stoprocentně pomůže."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Není důvod mít hlavy dole. Klukům jsem poděkoval. Kdyby nám někdo řekl, že budeme po třicátém kole sedmí, nevěřil bych mu. Je to obrovský úspěch klubu, ale víme, že naše cesta není na konci. Uděláme všechno, abychom síly zmobilizovali a pokusili se přes Mladou Boleslav přejít. Teď nás to moc mrzí, protože jsme chtěli pomýšlet na to, abychom v té šestce mohli být. Myslím, že nás to v zápase i trochu svazovalo. Měli jsme plán, ale červená nám to zhatila, pak už to bylo hrozně těžké. Navíc se nám zranil Drobas, jsme z toho smutní. Na druhou stranu být sedmý v lize není špatné. Jsou to zvláštní pocity."