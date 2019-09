Opava s novými trenéry remizovala 1:1 v Karviné

Karviná - Fotbalisté Opavy ani pod vedením nové trenérské dvojice Josef Dvorník, Alois Grussmann nevyhráli. Dnes v jedenáctém kole první ligy remizovali 1:1 v Karviné a na vítězství čekají už devět zápasů. Nepříznivou sérii neukončila ani Karviná, která v sezoně doma stále nevyhrála.

Opava se musela obejít bez kapitána a klíčového záložníka Pavla Zavadaila, kterého do hry nepustil trest za žluté karty. Hosté také poprvé nastoupili pod vedením dosavadního asistenta Dvorníka a sportovního manažera Grussmanna, kteří nahradili kvůli špatným výsledkům odvolaného Ivana Kopeckého.

V prvním poločase byli nebezpečnější domácí a už v sedmé minutě se ujali vedení. Střela Ondřeje Lingra se od břevna odrazila zpět do hřiště a po faulu Jana Žídka na dobíhajícího Michala Petráně nařídil rozhodčí penaltu. K ní se postavil kapitán Milan Rundič a i když gólman Vilém Fendrich směr vystihl, na míč nedosáhl.

Opavští trenéři do druhého poločasu místo Bidjeho Manzii poslali na hřiště Martina Suse, který se už v 50. minutě postaral o vyrovnání. Domácí obrana ho nechala trestuhodně volného a Sus po centru penaltového hříšníka Žídka bez potíží zamířil přesně k tyči.

Karviné mohli vrátit vedení Vojtěch Smrž s Adrielem Ba Louou, ale ani jeden neuspěl. Blízko obratu měl na druhé straně Dominik Simerský, avšak jeho střelu zblokoval Rundič. K vítězství nakonec měli blíž domácí, ale Marek Hanousek ve druhé minutě nastavení v ideální pozici trefil břevno.

Karviná tak ani na pátý pokus doma nevyhrála, ale v posledních osmi ligových zápasech jen jednou nebodovala a v tabulce je jedenáctá. Opavě nepomohla ani trenérská výměna a podeváté za sebou nezvítězila a na předposledním místě mají náskok jednoho bodu před posledními Českými Budějovicemi, které však v Liberci hrají až v pondělí.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Ztracené body. Kromě nějaké hluché desetiminutovky jsme měli zápas pod kontrolou. Ale když si vypracujete takové šance, tak to mrzí dvojnásob. Gól jsme dostali po bránitelné situaci, tohle mě štve. Takový šmudlák... Ty závěry zápasů, to jsou situace, které jsou rozhodující. Marek Hanousek to měl na noze proti Bohemce, teď zase. Je to obrovská škoda, ale co já s tím můžu dělat? Já bych rád vletěl na hřiště a dotlačil to tam, ale copak můžu?"

Alois Grussmann (trenér Opavy): "Věděli jsme, že soupeř má teď dobré výsledky, pro nás to po osmi zápasech bez výhry mohlo znamenat zlom, ale bylo to těžké utkání. Dávat psychicky mužstvo dohromady po té sérii je náročné. I dnes jsme nezačali vůbec dobře, hned jsme vyrobili tři chyby během chvilky a vyústilo to penaltou. Karviná kopala dost standardek, někdy jsme byli zbrklí. Ale jsem rád, že jsme se zvedli, vyšlo nám střídání, kdy Martin Sus hned srovnal. Závěr jsme měli zvládnout jinak, málem jsme dostali gól v posledních sekundách. Měli jsme štěstí, ale už jsme ho i potřebovali. Musíme být při zemi, bod je zlatý a doufám, že se tímto odpíchneme. Výhra by nás nakopla, aby se kluci zase nastartovali. Nedíváme se na hru, ale na výsledky."