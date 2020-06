Opava remizovala 1:1 se Slováckem a popáté za sebou nevyhrála

Opava - Fotbalisté předposlední Opavy ve 28. kole první ligy doma remizovali 1:1 se Slováckem a popáté za sebou nezvítězili. Slezané šli do vedení v první půle po brance Lukáše Železníka. Celek z Uherského Hradiště, který si místy vytvořil výraznou převahu, po změně stran vyrovnal zásluhou Milana Petržely. Opavští mají dvoubodový náskok na poslední Příbram, Slovácko je v neúplné tabulce šesté.

Po opatrném úvodu byli blízko úvodnímu gólu hosté. Opavští vyřešili špatně autové vhazování, po rychlé akci Dvořáka, Jurečky a Sadílka postupoval Navrátil z ostrého úhlu sám na Fendricha, ale gólman Slezanů ho vychytal. Následně se před bránou Slovácka srazili opavský obránce Rychlý s brankářem Trmalem a oba po tvrdém střetu museli v 18. minutě střídat.

A pak už se měnilo skóre. Kalabiška poslal "malou domů" právě střídajícímu gólmanovi Porcalovi, ten při odkopu trefil napadajícího Železníka, jenž z ostrého úhlu poslal míč do sítě. Hned vzápětí mohlo být vyrovnáno poté, co Jurečka střelou z otočky napálil balon do tyče a Sadílkova pohotová dorážka zblízka skončila nad břevnem.

Sadílek poté zblízka hlavičkoval těsně vedle tyče a na opačné straně Porcal zlikvidoval velkou šanci Železníka, kterého průnikovou přihrávkou vyslal Dordič. Slovácko přidalo na aktivitě, v závěru první půle se sám před Fendrichem ocitl Petržela, ale opavský gólman si připsal další úspěšný zákrok.

Tým z Uherského Hradiště rozjel slibně i druhou půli. Po prudkém centru Kalabišky na brankové čáře zastavil umístěnou hlavičku Zajíce domácí gólman Fendrich a dorážka Kohúta byla zblokována na roh. Po něm hlavičkoval Reinberk, jenže Fendrich byl opět na místě. Slovácko tlačilo dál a Navrátil pálil zpoza vápna nad břevno.

Hosté se dočkali v 64. minutě. Kohút poslal z levé strany centr na Petrželu a ten zamířil k tyči mimo dosah Fendricha. Tempo hry v závěru značně opadlo, v nastavení přece jenom mohl výhru Slovácka zařídit Kalabiška, svou hlavičku ale nasměroval přímo do míst, kde číhal připravený Fendrich. Opava tak doma v lize potřetí za sebou se Slováckem remizovala.

Hlasy po utkání:

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Z různých důvodů jsme těžko skládali sestavu. Ať už to byly karetní důvody či zdravotní potíže. Někteří hráči hráli se sebezapřením, ale utkání se nám vůbec nepovedlo. Slovácko bylo lepším a fotbalovějším týmem. Vedli jsme, ale pak jsme hráli z bloku a soupeř měl spoustu šancí. Podržel nás Vilda Fendrich a utkání jsme dohráli do remízového konce také s přispěním štěstí. V konečné fázi může mít cenu zlata."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z výsledku jsem zklamaný, protože v prvním i druhém poločase jsme si vytvořili dostatek šancí, kterými jsme mohli zápas rozhodnout. O jeho osudu rozhodla naše nemohoucnost v útočné fázi a nesmyslná chyba Porcala. Zápas by vypadal jinak, kdyby ji neudělal. Řekl jsem mu, ať si na to dá pozor. Pro mě je to hrubá nedisciplínovanost, že si toto dovolí v takovém zápase, když ví, že se na góly nadřeme. Druhou věcí jsou šance, jaké měli Sadílek, Kohút či Petržela s Jurečkou. Pokud chceme hrát v tabulce výše, musíme je proměňovat. Ztratili jsme tady dva body."

SFC Opava - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 21. Železník - 64. Petržela. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. Bez karet. Bez diváků.

Opava: Fendrich - Harazim, Rychlý (18. Hošek), Hnaníček, Helešic (46. Hrabina) - Sus, Souček (59. Řezníček), Zavadil, Dordič (59. Zapalač) - Texl - Železník (67. Schaffartzik). Trenér: Balcárek.

Slovácko: Trmal (17. Porcal) - Kalabiška, Daníček, Divíšek, Reinberk (85. Mareček) - Petržela (73. Juroška), Sadílek, Havlík, Jurečka (46. Kohút), Navrátil - Dvořák (46. Zajíc). Trenér: Svědík.