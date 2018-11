Opava - Basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů popáté za sebou, v 6. kole doma podlehli lídrovi skupiny B Tenerife 70:92. Basketbalisté Nymburku vybojovali velmi důležitou výhru 72:71 na hřišti Fuenlabrady a po vítězství nad španělským celkem se vrátili do boje o postup.

Opava poločas proti Tenerife vzdorovala, pak jasně prohrála

Basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů popáté za sebou, v 6. kole doma podlehli lídrovi skupiny B Tenerife 70:92. Slezané zůstali na posledním místě v tabulce, zatímco španělský celek je se šesti výhrami nadále stoprocentní.

Domácím chyběly zraněné opory Václav Bujnoch, Rostislav Dragoun a Filip Zbránek, přesto drželi s velkým favoritem krok celý první poločas. Předváděli možná nejlepší výkon v dosavadním průběhu skupiny, kterému chyběla jen přesnější střelba. Hráči soupeře chvílemi dělali podrážděná gesta.

V poločasové přestávce se ale hosté uklidnili a do druhé půle vstoupili šňůrou 11:0, díky níž odskočili na rozdíl 19 bodů a rozhodli. Opava v oslabené sestavě neměla síly na zvrat. Tým z Kanárských ostrovů zvýšil až na rozdíl 30 bodů a v klidu si došel pro další výhru.

"Začátek byl velmi dobrý, podali jsem bojovný výkon a drželi jsme ho až do poločasu. Až ve třetí čtvrtině nám utekli, dobře proměňovali otevřené střely. Podali jsme dobrý výkon, škoda, že nám to nevydrželo déle," litoval křídelní hráč Jakub Slavík na pozápasové tiskové konferenci.

"Začali jsme měkce, nevyužili jsme faulů a soupeř se dostal do střelecké pohody. Ve druhé čtvrtině jsme se vrátili do zápasu, ale ve třetí čtvrtině soupeř přepnul. Ty začátky druhých poločasů nás trápí. Ve čtvrté čtvrtině jsme to snížili, ale výsledek je pro nás milostivý," dodal trenér Petr Czudek.

Nejlepším střelcem Opavy byl se 14 body Luděk Jurečka, který trefil všechny čtyři pokusy za tři body. Jinak ale domácí stříleli jen s úspěšností 38 procent oproti soupeřovým 56. Opavě nepomohlo ani to, že soupeře přeskákala na útočném doskoku 17:10.

Nymburk vydřel v LM důležitou výhru na hřišti Fuenlabrady

Basketbalisté Nymburku vybojovali v Lize mistrů velmi důležitou výhru 72:71 na hřišti Fuenlabrady a po vítězství nad španělským celkem se vrátili do boje o postup. S bilancí dvou výher a čtyř porážek je český mistr ale stále ve spodní polovině tabulky skupiny C. Fuenlabrada má vyrovnanou bilanci 3-3.

Hosté začali velmi dobrou obranou a za prvních sedm minut dovolili soupeři jen šest bodů. Naopak v nymburském dresu se chytil Bracey Wright a pomohl Nymburku vybudovat už v první čtvrtině náskok 12 bodů.

Pak sice domácí také zlepšili obranu a chvíli přibrzdili útok Nymburku, český mistr si však udržel vedení, poslední tři minuty první půle vyhrál 10:1 a do poločasu šel s náskokem 15 bodů.

Dvouciferný náskok si Nymburk držel i celou třetí část a měl duel skvěle rozehraný. Ale do poslední desetiminutovky vstoupil soupeř skvěle zejména zásluhou Luky Rupnika a šňůrou 11:0 se vrátil do zápasu.

Po snížení na pouhé tři body ale dal důležitou trojku Vojtěch Hruban a uklidnil spoluhráče. Domácí sice do úplného závěru bojovali o obrat, ale Nymburk přesnými trestnými hody důležité vítězství udržel. Wright a Hruban k tomu přispěli 20 body.

"Začali jsme velmi dobře hlavně v obraně, hlídali jsme si jejich střelce. Čekali jsme, že se nevzdají, měli jsme si s tím ale ve čtvrté čtvrtině lépe poradit. Teď se ale snažím z výhry radovat a uvidíme, kam nás v budoucnu dostane," řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér Oren Amiel. "Byla tu skvělá atmosféra, fanoušci jsou velkou silou Fuenlabrady, o to cennější výhra to je," dodal.

Další zápas sehraje Nymburk v úterý v Praze na Královce proti Bambergu, který dnes podlehl Hapoelu Jeruzalém 85:88 a má tři výhry a tři porážky. Nymburk se tak bude moci na aktuálně třetí tým tabulky bodově dotáhnout.

Výsledky 6. kola skupiny B basketbalové Ligy mistrů:

Skupina B:

Opava - Tenerife 70:92 (19:26, 38:46, 51:74)

Nejvíce bodů: Jurečka 14, Gniadek 13, Kvapil 11 - McFadden 19, Saiz 15, Abromaitis 12, Brussino 11. Fauly: 20:13. Trestné hody: 12/7 - 21/16. Trojky: 11:12. Doskoky: 34:35

PAOK Soluň - Fribourg 92:61.

Tabulka:

1. Tenerife 6 6 0 501:381 12 2. Benátky 6 4 2 516:490 10 3. Hapoel Cholon 6 4 2 503:478 10 4. PAOK Soluň 6 3 3 491:453 9 5. Nanterre 6 3 3 483:463 9 6. Bonn 6 2 4 466:530 8 7. Fribourg 6 1 5 461:534 7 8. Opava 6 1 5 436:528 7

Skupina C:

Fuenlabrada - Nymburk 71:72 (12:20, 23:38, 42:57)

Nejvíce bodů: Garcia 15, Rupnik 12, Cruz a Popovič po 8 - Hruban a Wright po 20, Benda 9. Fauly: 21:22. Trestné hody: 14/10 - 26/20. Trojky: 11:4. Doskoky: 37:44.

Bamberg - Jeruzalém 85:88.

Tabulka:

1. Jeruzalém 6 5 1 530:467 11 2. AEK Atény 6 5 1 495:468 11 3. Bamberg 6 3 3 499:487 9 4. Antverpy 6 3 3 506:500 9 5. Fuenlabrada 6 3 3 489:512 9 6. Lietkabelis 6 2 4 465:467 8 7. Nymburk 6 2 4 460:498 8 8. Dijon 6 1 5 426:471 7