Opava prohrála v nadstavbě o záchranu ve Zlíně a je poslední

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v úvodním kole nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Opavou 3:1. O jejich branky se v první půli postarali Adnan Džafič s Róbertem Matejovem a výhru po přestávce pojistil nejlepší střelec týmu Tomáš Poznar. Za hosty snížil před pauzou Jan Řezníček. Zlín na třináctém místě tabulky navýšil náskok na čtrnáctou Karvinou na čtyři body, Opava klesla na poslední místo.

"Nadstavba se rozbíhá, čekají nás další zápasy. Budeme bojovat o život," řekl novinářům asistent opavského trenéra Radoslav Kováč, který převzal tým spolu s Aloisem Skácelem před koncem základní části. Slezané v druhém utkání pod jejich vedením nenavázali na úvodní výhru nad Českými Budějovicemi.

Úvod vyšel výtečně domácím. Po 100 sekundách hry zatáhl míč po levé straně Janetzký a jeho přízemní centr poslal za Fendrichova záda Džafič. V sedmé minutě mohlo být vyrovnáno. Po rohu se dostali k míči pár metrů před brankou Řezníček a Souček, ale ani jeden z nich tváří v tvář zlínskému gólmanovi vyloženou šanci neproměnil. "Kdybych to trefil, mohl se zápas vyvíjet jinak. Měl jsem jasně dát gól," litoval Řezníček.

Po 20 minutách ustala převaha hostujícího týmu a otěže zápasu převzali "Ševci". Druhý gól měl na hlavě Janetzký, ale Fendrich jej vychytal. Opavský gólman se blýskl i proti ráně Matejova, kterou vytáhl na roh.

Zlín se dočkal navýšení náskoku po hrubce opavské obrany ve středovém kruhu. Míče se ve 30. minutě zmocnil Matejov a svoje sólo od poloviny hřiště bezpečně proměnil.

"Bylo to snad poprvé v kariéře, kdy jsem šel od půlky sám na brankáře," řekl Matejov po svém druhém gólu v ligové sezoně. "Obě inkasované branky padly po našich chybách," konstatoval Kováč, který postrádal lehce zraněného veterána Zavadila.

Domácí měli duel pod kontrolou, ale zkomplikovali si jej nedůsledností ve vlastní šestnáctce. V poslední minutě první půle zblízka poslal míč do sítě Řezníček.

Druhá půle se nesla ve znamení hostující snahy o vyrovnání, které ale "Ševci" čelili za stálého deště poctivou obranou. V 60. minutě se za ni ojediněle dostal Dordič, ale Dostál svůj tým opět podržel.

Klid na zlínské kopačky přinesla 63. minuta, kdy si na Džafičův přímý kop ideálně naskočil Poznar a prudkou hlavičkou k tyči vrátil domácím dvoubrankové vedení. "Vytrhl nám trn z paty, pak jsme zápas už dohráli v klidu," řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

Opava trojitým střídáním maximálně posílila ofenzivu, ale zlínskou pohodu a soustředěnost narušila až v samém závěru, kdy Simerský zblokoval střelu Železníka a Dostál vytáhl na roh hlavičku vlastního spoluhráče Jiráčka.

"Spokojen jsem s některými věcmi směrem dopředu, které trénujeme, vycházela nám přechodová fáze. Zápasy jdou v rychlém tempu za sebou, máme na čem stavět," dodal Páník.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Zápas jsme dnes zvládli, na těžkém terénu to nebylo vůbec jednoduché. Hnali jsme to do volných krajních prostorů, což byla dobrá volba. Bohužel jsme si nechali dát gól do přestávky, pak už to bylo trochu nervóznější, ale trn z paty nám vytrhl Tomáš Poznar třetím gólem. Pak už jsme se soustředili na to, abychom gól nedostali. Spokojen jsem s některými věcmi směrem dopředu, které trénujeme, vycházela nám přechodová fáze. Zápasy jdou v rychlém tempu za sebou, dobré je, že máme široký kádr a dnes se nikdo nezranil."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Při první šanci jsme to špatně odkopli a gól jsme Zlínu doslova darovali. To stejné platilo i při druhém gólu. Takové chyby si v tak důležitém zápase nemůžeme dovolit. Pomohl nám gól do přestávky, po ní jsme se zlepšili, ale zase nás srazil třetí gól v naší síti. Chyběl nám lehce zraněný Pavel Zavadil, absence takového zkušeného hráče byla znát. Nadstavba se rozbíhá, máme před sebou další zápasy a budeme bojovat o život."

Fastav Zlín - SFC Opava 3:1 (2:1)

Branky: 2. Džafič, 30. Matejov, 63. Poznar - 45. Řezníček. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Vitner - Zelinka (video). ŽK: Helešic, Hrabina, Harazim (všichni Opava). Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).

Sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov (90. Cedidla), Buchta, Simerský, Bartošák (62. Jiráček) - Džafič, Hlinka, Conde, Čanturišvili (62. Fantiš) - Poznar (90. Bačo), Janetzký (78. Jawo). Trenér: Páník.

Opava: Fendrich - Hnaníček, Schaffartzik (37. Harazim), Žídek - Hrabina, Jursa (68. Texl), Souček, Řezníček (68. Železník), Helešic - Dordič (68. Mondek), Juřena. Trenér: Skácel.