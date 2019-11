Opava při debutu Balcárka zdolala Boleslav 1:0 a už není poslední

Opava - Fotbalisté Opavy při prvoligové premiéře nového trenéra Jiřího Balcárka v 17. kole doma zdolali třetí Mladou Boleslav 1:0 a opustili poslední místo. Slezané v nejvyšší soutěži vyhráli poprvé po 14 zápasech a v tabulce poskočili na 15. pozici o dva body před Karvinou, která v neděli hostí Plzeň. O opavském triumfu rozhodl v 10. minutě Karol Mondek, který vstřelil první ligový gól svého týmu po 500 minutách. Hostující Nikolaj Komličenko v úvodním poločase neproměnil penaltu.

"Měli jsme i štěstí, ale mužstvo tenhle výsledek potřebovalo," řekl Balcárek na tiskové konferenci. "Domácím patří gratulace. Podali velice bojovný a disciplinovaný výkon, v defenzivě byli pevní," doplnil mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

V Městských sadech se začalo zostra. Hned v úvodu Budínský vysunul chytrou přihrávkou mezi obránci Mešanoviče, jehož ránu vytěsnil brankář Fendrich na roh. Vzápětí ale udeřili Slezané. Jejich čekání na vstřelený gól v nejvyšší soutěži ukončil po více než osmi hodinách Mondek, kterého přesným centrem na zadní tyč našel Hrabina. Pro slovenského záložníka to byl premiérový ligový zásah v sezoně.

"Pauza byla krátká, ale pracovali jsme na tom, abychom byli živější a odvážnější v koncovce, což se potvrdilo třeba u toho gólu. Nechtěli jsme hrát zanďoura, ale chtěli jsme na soupeře vletět a dát gól, což se nám podařilo," uvedl Balcárek.

Krátce nato mohli domácí přidat druhou branku, po Schaffartzikově centru hlavičkoval Souček jen těsně nad břevno Stejskalovy brány. Utkání pokračovalo ve vysokém tempu a Středočeši byli blízko vyrovnání. Opavská obranná linie si nepohlídala Mešanoviče, jenž se vyhnul ofsjadové pasti a upaloval sám na Fendricha. Ten však i ve druhém souboji na mladoboleslavského útočníka vyzrál a vyrazil jeho střelu mimo tyče.

V závěru první půle Mešanovič v šestnáctce upadl po kontaktu s Hrabinou a rozhodčí Franěk nařídil pokutový kop. Míč si vzal střelec Komličenko, ale Fendrich jeho pokus vytáhnul na tyč. Ruský útočník tak nevyužil šanci se desátým gólem v ligovém ročníku osamostatnit v čele tabulky střelců před sparťanem Guélorem Kangou.

"Vytáhl jsem to na tyčku. Nevěděl jsem, kam to kopne. S trenérem brankářů procházíme penalty. Říkal mi, že Komličenko kope po levé ruce. Já u něj viděl kratší rozběh, tak jsem si říkal, že to bude kopat po pravé ruce a byla to dobrá volba," popsal situaci Vilém Fendrich.

Mladoboleslavský tým byl směrem dopředu nebezpečnější a další obrovskou příležitost v nastavení první půle neproměnil Mešanovič, když po prudké přihrávce Budínského zblízka ve skluzu přestřelil.

Domácí v 57. minutě přišli o svého nejzkušenějšího hráče, Zavadil si poranil koleno a hřiště opustil na nosítkách. Hosté se hnali za vyrovnáním. Velkou šanci měl po Matějovského přihrávce Ladra, ale z ideální pozice vystřelil doprostřed brány do náručí připraveného Fendricha. Opavský gólman následně vytáhl na roh i nebezpečnou hlavičku Komličenka.

"Ani jsem nevěřil, že tady budeme mít tolik šancí, a zároveň že jsme schopni tolik příležitostí zahodit. Přispěl k tomu samozřejmě i fantastický výkon opavského brankáře Fendricha," konstatoval Weber.

Opavští si těsný náskok pohlídali, dočkali se třetí výhry v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže a první od 20. července, kdy doma stejným poměrem porazili Příbram. Boleslavské mužstvo prohrálo i třetí vzájemný ligový souboj na stadionu Slezanů.

Hlasy po utkání: Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Když jsem k mužstvu přišel, věděl jsem, že v určitých pasážích zápasů byli kluci lepším týmem. Nebyla tam ale dravost na posledních dvaceti metrech. Pauza byla krátká, ale pracovali jsme na tom, abychom byli živější a odvážnější v koncovce, což se potvrdilo třeba u toho gólu. Nechtěli jsme hrát zanďoura, ale chtěli jsme na soupeře vletět a dát gól, což se nám podařilo. Souček mohl přidat hlavou druhou branku. Jsem rád, že se dostal i do zakončení, což jsem po něm vyžadoval na trénincích. Měli jsme i štěstí, ale mužstvo tenhle výsledek potřebovalo." Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi) "Domácím patří gratulace. Podali velice bojovný a disciplinovaný výkon, v defenzivě byli pevní. Ani jsem nevěřil, že tady budeme mít tolik šancí, a zároveň že jsme schopni tolik příležitostí zahodit. Přispěl k tomu samozřejmě i fantastický výkon opavského brankáře Fendricha. Jsem zklamaný, protože jsem se podobného výsledku bál. Celý týden jsme se připravovali na to, že Opava má kvalitu, byť je v tabulce poslední. V posledních zápasech nás zdobila produktivita, teď v ní hráči selhali, ale to se prostě stává."

SFC Opava - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 10. Mondek. Rozhodčí: Franěk - Vitner, Myška. ŽK: Svozil - Matějovský, Bucha. Diváci: 2 687.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil (57. Řezníček) - Sus, Schaffartzik, Souček (82. Jursa), Mondek - Dedič (76. Juřena). Trenér: Balcárek.

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (72. Jiří Klíma), Fulnek - Hubínek, Budínský, Matějovský, Ladra (80. Auer) - Mešanovič (57. Bucha), Komličenko. Trenér: Weber.