Opava - Fotbalisté Opavy ve 28. kole první ligy porazili Olomouc 2:1. Domácí vedli od 16. minuty po trefě Tomáše Jursy, v závěru první půle srovnal Jakub Plšek, ale sedm minut před koncem rozhodl Tomáš Smola. Slezané si připsali druhé jarní vítězství a přiblížili se na dva body k desátým Teplicím. Sigma naopak utrpěla teprve druhou porážku za posledních osm kol a zůstala sedmá.

Zápas řídila rozhodčí Jana Adámková, která jako hlavní sudí pískala první ligu podruhé v životě a poprvé od utkání 16. kola, v němž Olomouc doma podlehla Mladé Boleslavi 0:4. Před ní rozhodovala zápas v lize z žen jako hlavní pouze Dagmar Damková.

Po opatrném úvodu mohla jít do vedení Sigma. Svozil zhruba na polovině hřiště zkazil přihrávku na Žídka a Hanáci se vydali do rychlého brejku. Zahradníček pláchl kolem Jursy, ale s jeho střelou z ostrého úhlu si poradil Šrom. Krátce nato z dálky pálil Plšek, ale opavský gólman byl znovu připraven.

Poté udeřilo na opačné straně. Smola ve vápně sklepl míč pro Stáňu, jehož dělovku zblokovali hosté přímo k Jursovi, který placírkou poslal balon do levého horního růžku a Opava v 16. minutě vedla.

Pak domácí přežili kritický moment. Faltovu ránu vyrazil gólman Šrom před sebe, kde číhal Dvořák, ale ten pohotovou střelou napálil jen opavského brankáře.

V závěru první půle se Olomouc dočkala vyrovnání. Po Zahradníčkově rohu zůstal ve 44. minutě u pravé tyče úplně volný Plšek a zblízka placírkou bez problémů poslal míč do sítě.

V úvodu druhé půle se Slezané dožadovali penalty poté, co míč po střele od Jursy možná brnknul do Štěrbovy ruky. Sudí Adámková ale zůstala v klidu a Smolovi za protesty ukázala žlutou kartu.

Následně Schaffartzikův centr hlavou tečoval Smola, jenže těsně minul bránu. Pak Janetzký zpětnou přihrávkou oslovil Stáňu, který se hnal sám na Buchtu, jenže míč se mu zamotal a domácí záložník ani nezakončil. Vzápětí si na centr Zapalače naskočil domácí Janetzký a hlavičkoval do tyče.

Pak začali tlačit Hanáci. Z dálky to zkusil Falta, ale mířil nad. V 83. minutě se na opačné straně radovali Slezané. Zavadilovu technickou střelu z přímého kopu vyrazil Buchta do míst, kde byl připravený Smola, jenž protlačil balon do sítě. Nejlepší opavský střelec dal svůj devátý gól v ligové sezoně. V závěru už domácí Sigmu k ničemu nepustili.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Nenacházeli jsme se v nejlepší situaci. Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát a Sigma je těžký soupeř. Na jaře patří k lepším týmům, ne-li úplně k nejlepším. Do utkání jsme měli dobrý vstup, dali jsme branku. Věděli jsme, že si musíme dát pozor na rychlý přechod Olomouce do útoku, ale nepřesnostmi nebo hrubými chybami v rozehrávce jsme jim darovali tuto možnost. Bohužel jsme znovu inkasovali po standardce. Na to si musíme dát pozor, protože v šestnáctkách se hraje důrazně. Ve druhé půli moc šancí nebylo. Po standardce se nám podařilo dát druhou branku. Jsem moc rád, že máme tři body. Doufám, že nás to nakopne do dalších kol."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Bylo to bojovné utkání v dobré atmosféře se šťastným koncem pro Opavu. Rozhodla efektivita. Myslím, že domácí měli dvě střely na bránu a dali z nich dva góly. Opava nás nepřehrála. Hrála svou jednoduchou hru na Smolu. Kdybychom byli lepší v přechodové fázi, vyhráli bychom tady. Měla nám pomoci standardka na konci první půle. Vstup do druhého poločasu jsme měli dobrý, v té fázi jsme byli jednoznačně lepší. Ale nedali jsme vedoucí gól a pak se to otočilo. Obecně utkání s Opavou jsou zvláštní. Každý kontakt na jejich hráče se píská. Smola je chlap jak hora a padá. To se nebavím o Zavadilovi. Střetli jsme se tam. Respektuji jeho minulost, ale vůči trenérovi si to žádný hráč nemůže dovolit. Podle mě jsou tyto divadelní vložky zbytečné."