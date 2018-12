Opava - Fotbalisté Opavy v závěrečném 19. kole podzimní části první ligy porazili doma Mladou Boleslav 2:1 góly Tomáše Smoly a Nemanji Kuzmanoviče. Za hosty jen snižoval Nikolaj Komličenko, který je s 18 góly nejlepším střelcem soutěže. Slezský nováček tak přezimuje na devátém místě tabulky o bod právě před Boleslaví. Ta z posledních tří zápasů vytěžila jen bod.

Opava, která se chtěla Boleslavi pomstít za srpnovou porážku 1:6, doma rychle udeřila. Už ve čtvrté minutě Hrabinův centr sklepl Kuzmanovič na Smolu a ten se trefil ve třetím z posledních pěti duelů. Chvíli na to centr mířící opět na Smolu vyrazil brankář Šeda.

V 10. minutě poprvé zahrozili i hosté, ale Přikrylův nečekaný pokus z přímého kopu chytil brankář Fendrich. Jinak ale byla aktivnější Opava, ale Řezníček, Kayamba ani Simerský neuspěli.

Po změně stran však začal zlobit nejlepší střelec ligy Komličenko. Nejprve hlavičkoval nad a pak po úniku zamířil vedle. Udeřila tak opět Opava a prsty v tom měli opět hlavní aktéři jak při první trefě, jen v obráceném pořadí. Centr z levé strany sklepl Smola na vápno a Kuzmanovič nechytatelnou střelou do šibenice zvýšil.

Mladou Boleslav vrátil čtvrt hodiny před koncem do hry Komličenko. Ruský útočník utekl obraně a těsně před brankářem dloubl míč, který se snesl do branky. Pro Komličenka to byl už 18. zásah v sezoně.

Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Zavadil, ale jeho tečovaný přímý kop vytáhl brankář Šeda.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Podzim pro nás nekončí dobře. Domácí vyhráli zaslouženě. Hlavně v prvním poločase nás na těžkém terénu předčili v agresivitě, lépe se přizpůsobili terénu. Po dlouhé době jsem měl o přestávce důraznější pohovor v kabině. Po přestávce to bylo z naší strany lepší. Bohužel se ukázalo staré pravidlo nedáš - dostaneš. Po šanci Komličenka jsme inkasovali z protiútoku druhou branku. Vypracovali jsme si převahu, ale více než snížit se nám nepodařilo. Džafiče jsem v poločase střídal proto, že mu chyběla agresivita. Matějovský do naší hry vnesl větší kvalitu."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Bylo to těžké utkání, byli jsme si vědomi toho, že v případě vítězství se můžeme v tabulce posunout výše. Měli jsme dobrý vstup do utkání, soupeř těžil ze standardních situací a centrovaných míčů na Komličenka, toho se nám ale dařilo pokrývat. Škoda, že jsme nevyužili možnosti, které měli v prvním poločase Kayamba, Řezníček nebo Simerský. Řekli jsme si, že ve druhém poločase budeme hrát aktivně, ale byla to Boleslav, která měla převahu. Sbírala odražené balony, které chodily na Komličenka. Hosté šli do rizika, gól je nakopl, naštěstí jsme to zvládli za tři body."