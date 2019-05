Opava - Fotbalisté Opavy po dvou porážkách zabrali a v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu v první lize porazili 1:0 Karvinou. Slezské derby rozhodl penaltou v nastavení Pavel Zavadil a domácí odskočili sestupovým příčkám na rozdíl pěti bodů. Hosté, kteří prohráli po třech předchozích výhrách, jsou nadále předposlední se ztrátou šesti bodů na pozice zajišťující záchranu.

Opava začala aktivně a Řezníček střelou zpoza vápna jen těsně minul, poté pálil z dvaceti metrů nad Jursa. Na opačné straně se neujala technická střela Ba Louy. Největší šanci v závěru poločasu zahodil domácí Svozil, který trefil břevno. S Žídkovou dorážkou si poté poradil karvinský gólman Berkovec a Svozilova dorážka šla mimo.

Po přestávce jako první zahrozili hosté. V 68. minutě střílel Ba Lou, ale jeho ránu vytáhl opavský brankář Šrom. Další šance přišly až v závěru, kdy karvinská obrana nejprve zblokovala dvě rány Simerského a s technickou dorážkou následně neuspěl ani Zavadil.

Domácí záložník se však gólu přeci jen dočkal. V nastavení Rundič ve vápně stáhl Simerského a nařízenou penaltu Zavadil proměnil. Opava tak po dvou porážkách naplno bodovala a v tabulce skupiny o záchranu jí patří druhé místo o bod za Slováckem.

Od Příbrami na čtvrté příčce, která jako první znamená účast v baráži, ji dělí pět bodů.Karviná je stále na pátém předposledním místě. Na záchranu ztrácí šest bodů a před Duklou na poslední příčce znamenající přímý sestup má náskok osmi bodů.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Byli jsme aktivní a soupeře jsme přehrávali. Vytvořili jsme si asi pět šancí, ale chyběl nám důraz v zakončení. Soupeř zahrozil z přímého kopu. Ve druhém poločase byla vidět obava o to, kdo udělá chybu. Utkání spělo k remíze. Ke konci se k nám přiklonilo štěstí, ale šli jsme tomu naproti. Pro nás to jsou důležité tři body a myslím si, že za aktivitu a snahu jsme si to zasloužili. Kdybychom v první půli proměnili nějakou šanci, nemuseli jsme mít nervy do posledních minut. Hráči zaslouží pochvalu, že to nevzdali. Doufám, že nám výhra psychicky pomůže. Takhle se musíme rvát o ligu."

František Straka (trenér Karviné): "Nedostali jsme se do zápasu. Dělali jsme hodně chyb, v přechodové fázi jsme nepodrželi balon a dostávali jsme se z toho pod tlak. Pramenily z toho technické chyby, kterými jsme dostali Opavu na koně. Druhý poločas jsme odehráli lépe zejména takticky. Domácí tlačili, ale nepouštěli jsme je do šancí. Prohrát 0:1 gólem z penalty v 90. minutě je brutální, ale takový je fotbal. Neměli jsme štěstí a naše finální koncovka byla žalostná. Domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě, předčili nás v agresivitě a napadání. Musíme se oklepat a zvládnout další zápas."

SFC Opava - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Zavadil z pen.. Rozhodčí: Rejžek - Caletka, Horák. ŽK: Svozil, Jursa, Hrabina, Smola - Rundič, Wágner. Diváci: 3327.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil - Jurečka (71. Juřena), Řezníček (65. Manzia), Zapalač (84. Bernadina) - Jursa - Smola. Trenér: Kopecký.

Karviná: Berkovec - Krivák, Čolič, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský (83. Faško) - Ba Loua, Lingr (67. Bukata), Guba - Wágner. Trenér: Straka.