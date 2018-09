Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Velká pochvala patří hráčům za to, jak zápas odpracovali. Věděli jsme, že potřebujeme eliminovat křídelní hru Jablonce, a hráči to splnili do puntíku. Hrozně moc jsme chtěli vyhrát, na sérii šesti zápasů bez výhry nejsme zvyklí a o to větší radost mám, že to přišlo proti tak velkému favoritovi. Vítězství je z mého pohledu zasloužené, protože jsme soupeře do žádného zakončení nepouštěli a čtyři brejkové situace jsme přetavili v gól. Navíc nám konečně vyšla i standardní situace, což je v lize důležité, abychom si jimi dokázali pomoct. Důležitější byla dnes pracovitost než fotbalovost, a věřím tomu, že výsledek nám to dalšího období pomůže. Hráče jsem proti svému bývalému klubu motivoval jednoznačně. Už v pondělí jsem jim řekl, že v případě další prohry odstoupím, abych jim dodal nějaký nový impuls. Těší mě, že tuto motivaci vzali za svoji."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do zápasu jsme vstoupili poměrně slušně, byli jsme hodně aktivní, hráli jsme na dva útočníky, ale přišel moment, kdy jsme dostali branku. Měli jsme náznaky ze stran, nebyli jsme však v koncovce trpěliví nebo přesní. Prakticky jsme až na jednu střelu kromě velkého množství rohů nic většího neměli. Do druhé půle jsme chtěli přidat, měli jsme spoustu střel, ale zase byly buď zblokované, nebo se špatně odrážely, a následně jsme špatně vyřešili dobře zahranou standardní situaci domácích a Opava dala na 2:0. Snažili jsme se hru oživit střídáním, v důsledku počasí jsme se ale do hry tolik nedostali. Dohrávalo se s nepřesnostmi a rozkouskovaně. Především nám chyběl klid v zakončení. Odjíždíme bez bodů a bez vstřelené branky, což mě mrzí víc."