Opava podlehla Jablonci 1:2 a pod Balcárkem poprvé nebodovala

Opava - Fotbalisté Opavy v 19. kole první ligy doma podlehli Jablonci 1:2 a ve třetím utkání pod novým trenérem Jiřím Balcárkem poprvé nebodovali. Všechny góly padly až ve druhém poločase. Na vedoucí branku hostujícího Martina Doležala dokázal odpovědět opavský kapitán Jan Žídek, ale v 82. minutě utkání rozhodl střídající Dominik Pleštil. Severočeši zvítězili po třech kolech a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Slezané jsou čtrnáctí.

Opavští začali odvážně a mohli jít do vedení. Šulc po povedeném individuálním průniku posunul míč na pravou stranu a Mondek pálil těsně vedle jablonecké brány. Vzápětí si neporozuměli jablonecký stoper Břečka s brankářem Hrubým, dravý Šulc se probil k míči a ve skluzu poslal balon do tyče.

Slezané měli mírně navrch, ale zahrozili také Severočeši. Nejprve ránu Jovoviče vytěsnil mimo tyče brankář Fendrich, a pak jablonecký záložník pálil z hranice šestnáctky nad břevno domácí brány.

Co se hostujícímu celku nepovedlo v závěru první půle, mu vyšlo zkraje druhé. Holík si po autu narazil míč s Považancem, pak poslal míč pod sebe na číhajícího Doležala, který pohotovou střelou k tyči propálil Fendricha. Ten přišel o svou neprůstřelnost, která trvala 399 minut. Krátce nato Doležal našel Sýkoru, jenž hlavičkoval těsně vedle Fendrichovy brány.

Opava prostřídala, zvýšila útočnou aktivitu a Jablonec měl problémy. V 70. minutě Hrabina poslal do vápna centr, na který si naskočil Žídek a hlavičkou do protipohybu Hrubého srovnal.

Slezané sahali po druhém gólu. Jugas zastavil Šulcovu ránu na brankové čáře a pak jablonecký stoper opět zastoupil Hrubého a vykopl z čáry i dělovku Součka. Simerského ránu zase vytáhl na roh gólman Hrubý.

A tak v 82. minutě udeřilo na druhé straně. Krobův centr přizvedl Svozil a střídající Pleštil, jenž byl na hřišti sotva tři minuty, trefil jabloneckou výhru svou premiérovou brankou v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Tohle utkání nám ukázalo, kde se nás tlačí bota. Svléklo nás donaha. Jde o to, o čem hovoříme celou dobu - proč nestřílíme góly. Když se setkáváte s týmy z top pětky, šestky soutěže, potřebujeme proměnit šance. Upozorňovali jsme hráče, že Jablonec je obrovsky zkušené mužstvo a dokáže dát gól z jediné šance. Zkušenost Jabloneckých byla vidět také v herních situacích. Za stavu 1:1 hosté dvakrát vykopávali míč z brankové čáry. Po vyrovnání na nás byla vidět euforie, mužstvo jsem se snažil moc brzdit. Naše obranná fáze je slušná, ale v útočné nám chybí kvalita. O poločase jsem byl s některými hráči hodně nespokojený. Poslední zápasy nám ukázali, že se můžeme rovnat s kýmkoliv. Potřebujeme ale útočníka, který zhodnotí práci celého mužstva."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jeli jsme sem v jiné situaci než na pohár. Opava byla posilněna dvěma zápasy, ve kterých uhrála čtyři body s našimi konkurenty - Mladou Boleslaví a Ostravou. Jeli jsme sem s respektem, ale prvních dvacet minut jsme měli hru pod kontrolou. Pak domácí po našem nedorozumění dali tyč, což byl klíčový moment první půle. Kdybychom se dostali do nevýhody, bylo by to pro nás složité. Ve druhé půli jsme měli dobré kombinace směrem dopředu. Domácí si pomáhali nakopávanými míči na Dediče. Z jedné situace jsme pak dostali úplně zbytečnou vyrovnávací branku, kdy jsme nedostoupili hráče. Pak jsme měli horší pětiminutovku, jednou jsme to tam vykopávali z prázdné brány. Dostali jsme se ale znovu do vedení a pak už jsme to uhráli. Pro nás je tohle vítězství z horké opavské půdy velmi cenné."