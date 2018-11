Opava - Fotbalisté Opavy v 15. kole první ligy vyhráli slezské derby s Ostravou 2:1 a svého hlavního rivala tak doma porazili poprvé od listopadu 1996. Na vyprodaném stadionu otevřel skóre domácí Joel Ngandu Kayamba a po hodině hry přidal druhý gól opavského týmu přesnou hlavičkou Tomáš Smola. Střídající Jakub Šašinka už pouze snížil. Ostrava tak z posledních pěti utkání v lize vyhrála jediné.

Opava málem udeřila prakticky hned z první akce. Smola se hnal do zakončení a vypálil těsně vedle levé tyče. Už předtím ale pomezní zdvihnutým praporkem signalizoval ofsajd. Krátce nato to hořelo před Šromem. Hrubý se zasekávačkou zbavil Kayamby, poslal míč Barošovi, který vypálil z otočky a opavský gólman míč vyrazil vedle. Po následném centru se kapitán Baníku položil do vzduchu a vystřihl efektní nůžky. Opavskou bránu však minul.

Další šanci měla Opava. Zapalačův centr z přímého kopu vyboxoval Laštůvka ke Kuzmanovičovi, který pohotově vypálil z voleje, s jeho ránou si ostravský brankář poradil. Pak už se ale domácí dočkali. Po nákopu Žídka zaváhal Fleišman a rychlý Kayamba se ocitl před Laštůvkou, kterého chytrým dloubákem přeloboval a Opava vedla.

Po hodině hry fauloval Šindelář před vápnem Baníku Kuzmanoviče a Opava měla solidní pozici. Do míče se opřel Zavadil, ale jeho zakroucenou střelu k levé tyči v pohodě lapil Laštůvka. Krátce nato slavil opavský tým druhý zásah. Před Hrabinou se otevřel volný prostor, opavský obránce poslal nadýchaný centr na Smolu a útočník Slezského FC hlavou neomylně poslal balon za záda Laštůvky.

Opavští měli možnosti, jak skóre navýšit. Po stříleném centru Smoly chyběl Kuzmanovičovi kousek, aby hlavou nasměroval balon do sítě. Na míč nedosáhl ani Zapalač.

V závěru si Ostrava vytvořila tlak, poslala do hry další dva útočníky bratry Šašinky. Snížení měl na noze Ondřej Šašinka, jenže jeho rána byla zblokována. O chvilku později po rohu Hrubého se do zakončení probil Jakub Šašinka a perfektně umístěnou hlavičkou k bližší tyči snížil na rozdíl jediné branky. Závěr utkání už ale Opavští zvládli a ubránili těsnou výhru.

SFC Opava - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 35. Kayamba, 65. Smola - 84. J. Šašinka. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Caletka. ŽK: Svozil, Schaffartzik - Fleišman, Laštůvka, Baroš, Mešaninov, Stronati. Diváci: 6385 (vyprodáno).

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Zavadil, Jursa (87. Schaffartzik), Zapalač - Kuzmanovič (90. Janetzký), Smola (90.+2 Juřena). Trenér: Kopecký.

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman (71. J. Šašinka) - Fillo (81. Stáňa), Jánoš (62. O. Šašinka), Jirásek, Holzer - Hrubý, Baroš. Trenér: Páník.