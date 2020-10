Opava otočila duel s Teplicemi a poprvé zvítězila

Opava - Fotbalisté Opavy zvítězili v 6. kole první ligy po obratu nad Teplicemi 2:1. Slezané prohrávali od deváté minuty, kdy se trefil Jakub Mareš. V nastavení úvodního dějství ale srovnal z penalty Jan Žídek a v 55. minutě otočil stav Karol Mondek. Opava se dočkala první výhry v ligové sezoně, Teplice už počtvrté v ročníku prohrály.

Slezanům, do jejichž sestavy se vrátil veterán Zavadil, herně vyšel vstup do utkání. Velkou šanci hned v úvodu neproměnil Juřena, vzápětí po centru Texla z levé strany pálil Mondek, ale jeho ránu vytěsnil mimo tyče teplický brankář Grigar. Ten pak vytáhl nad břevno i ránu Zavadila z přímého kopu.

Paradoxně to ale byli Severočeši, kteří otevřeli. Po centru Moulise se v deváté minutě na přední tyči uvolnil Mareš a hlavičkou překonal Fendricha. Hosté mohli krátce nato přidat druhou branku, jenže při sólovém úniku Vukadinoviče se opavský gólman vyznamenal a střelu teplického záložníka vyrazil.

Pak si Mareš obhodil Večerku, jenže z dobré pozice bránu domácích minul. Po dalším rychlém brejku Teplic Žitný trefil jen boční síť. Poté po nákopu Fendricha míč propadl až k domácímu Juřenovi, který se ocitl sám před Grigarem, jeho střelu ale v pádu zastavil Kučera. Opavský útočník pak přiťukl balon Dedičovi a na brankové čáře na poslední chvíli zasáhl Mareček.

Slezané nakonec srovnali poté, co rozhodčí Orel nařídil pokutový kop po ruce Černého, jenž nešťastně tečoval střelu Texla. Penaltu těsně před pauzou s přehledem proměnil domácí kapitán Žídek a srovnal.

Krátce po změně stran Opava udeřila znovu. Mondek si v na startu 55. miuty míč navedl na osu hřiště, udělal dva kroky do vápna a povedenou střelou k tyči obrátil skóre.

Šance si ale dál vytvářeli i Tepličtí. Didiba lehkovážně ztratil míč v rohu hřiště, Moulis poslal prudkou přihrávku Marešovi, jehož střelu v 64. minutě tečoval těsně vedle brány Večerka. Pak Moulis neuspěl ani tváří v tvář Fendrichovi, a když se do ideální palebné pozice dostal potřetí, dokázal jeho ránu zblokovat mimo tyče Didiba.

Slezané v 83. minutě těsný náskok na chvíli navýšili, když Dordič ideální přihrávkou našel Helešice a ten skóroval. Sudí Orel ale po konzultaci s videorozhodčím branku zřejmě pro ofsajd odvolal. Opavští i tak už náskok udrželi.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Prvních pět minut bylo výborných, do zápasu jsme vstoupili skvěle. Měli jsme tři tutové šance, bohužel jsme je ale neproměnili. Přitom šlo o obrovské tutovky. Kdybychom dali gól, mohli jsme zápas rozhodnout už za pět minut. Poté jsme inkasovali a absolutně jsme vypadli z role. Psychicky to pro nás bylo těžké, protože jsme ještě nevyhráli. Přežili jsme šance soupeře a pak jsme dali gól. Druhý poločas byl strašně rozháraný, kazili jsme, ale nakonec jsme to urvali. Věřím, že tři body nám hodně pomohou."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Od začátku jsme tady cítili různé vlivy a tlaky, ale to tady musíte čekat. Kdo dělal fotbal, ten to zná. Poprali jsme se s tím dobře. Zbourala nás efektivita. Přečkali jsme dvě šance soupeře v úvodu utkání. Pak vedeme 1:0, můžeme dát druhý, třetí nebo čtvrtý gól. Měli jsme to dát, protože jsme věděli, že přijde nějaká penalta nebo trestňák. A přišlo to. Mohli jsme tady dát tolik gólů, že tahle prohra je pro mě jako pro trenéra obrovské zklamání a velké neštěstí."