Opava doma zdolala Příbram 1:0 a vyhrála i druhý zápas sezony

Opava - Fotbalisté Opavy ve druhém kole první ligy doma zdolali Příbrami 1:0 a zopakovali úvodní výsledek nové sezony z Českých Budějovic. Naopak Středočeši nenavázali na remízu 1:1 s Teplicemi a na hřišti slezského týmu v nejvyšší soutěži prohráli potřetí za sebou. Zápas rozhodl v 85. minutě Slovák René Dedič.

Po opatrném úvodu se v Městských sadech jako první osmělili hosté. Cmiljanovič natáhl z dálky, ale brankář Fendrich jeho ránu vyboxoval. Středočeši byli více na míči, ale Opava kontrovala akcí mladíka Šulce, který se hezky uvolnil a cpal míč před bránu. V malém vápně se ale zrovna nepohyboval nikdo z jeho spoluhráčů. Vzápětí pálil z ostrého úhlu Zavadil, jeho rána z přímého kopu však zamířila nad břevno příbramské brány.

Povedený byl i rychlý protiútok Slezanů, při kterém Mondek ostrým centrem našel Jurečku. Ten ale nezakončil přesně, a tak diváky dostala do varu spíš strkanice Zavadila s Rezkem v závěru první půle, za niž oba hráči dostali žlutou kartu.

V úvodu druhé půle přišla zřejmě největší šance dosavadního průběhu utkání. Zavadil technickým pasem vysunul rozběhnutého Stáňu, ten poslal před bránu střílený centr, jenže tísněný Mondek zblízka minul. Na druhé straně před sebou Voltr tlačil Simerského, střídající příbramský útočník se dostal ke střele ze zajímavé pozice, ale Fendrich Voltrovu ránu vyrazil.

Rozhodující moment utkání přišel až v 85. minutě, kdy měla Opava k dispozici přímý kop z necelých pětadvaceti metrů. Zavadil poslal do šestnáctky nadýchaný centr, na který si naskočil Dedič a hlavou poslal míč obloučkem k tyči mimo dosah gólmana Boháče. Slezané v závěru Příbram takřka k ničemu nepustili a pohlídali si druhé vítězství v nové sezoně.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Pro nás to bylo hodně těžké utkání. V průběhu prvního poločasu se nám nedařila přechodová fáze, některé situace jsme mohli dohrát líp. Příbram se dostávala do střeleckých příležitostí, ale trefovala Fendricha, který neudělal jedinou chybu. Ve druhé půli to bylo podobné. Byly tam pasáže, od kterých bychom se chtěli odrazit. Bylo vidět, že někteří hráči se ještě seznamují s ligou. V útočné fázi potřebujeme přidat. Na straně soupeře byla vidět zkušenost, ale kluci to zodpovědně odbránili. Počkali jsme si na gól ze standardky, které máme silné. Vítězství bylo vydřené, což je někdy ještě sladší, než když se všechno daří."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Těžko se to hodnotí, protože v utkání byly pasáže, ve kterých jsme byli lepší. Domácí jsme přestříleli, ale z první střely na bránu jsme dostali jediný gól. Chyběla nám větší agresivita v šestnáctkách a zakončení. Samozřejmě jsme neměli udělat tu chybu, která nás stála zápas. Dediče jsme měli obsazeného, jistí hráči ho měli hlídat osobně a bohužel v jednu chvíli u něj ten hráč nebyl a byl z toho gól. Víme, že Zavadil kope standardky výborně, proto je potřeba vydržet celý zápas je zodpovědně bránit, což se nám bohužel nepovedlo."

SFC Opava - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 85. Dedič. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Mojžíš. ŽK: Zavadil - Polidar, Kodr, Rezek. Diváci: 2876.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa (80. Souček) - Jurečka, Šulc (55. Stáňa), Mondek (67. Bernadina) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Soldát, Rezek - Polidar, Alvir (69. Voltr), Zeman - Škoda (76. Hájek). Trenér: Nádvorník.