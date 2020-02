Opava chce jakýmkoliv způsobem zachránit ligu

Opava - Fotbalisté Opavy vstupují do jarní části sezony s jednoznačným cílem zachránit jakýmkoliv způsobem první ligu. Slezané figurují po podzimu na čtrnáctém místě tabulky, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěž. Mužstvo během zimní přestávky potkala řada změn, trenér Jiří Balcárek ale věří, že si tým brzy sedne.

"Všichni jdeme za tím, abychom v Opavě udrželi ligu. Klub je na to dostatečně připravený. I díky podpoře majoritního vlastníka (města), cítíme od něj obrovskou podporu. Pevně věřím, že zvládneme zachránit ligu v Opavě, fanoušci si to zaslouží," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

"Na tabulku se nedívám. Náš hlavní cíl je jasný. Opavu chceme zachránit v lize jakýmkoliv způsobem, to je pro mě prioritní a podstatné. Jsem přesvědčen, že všichni budou makat na více než 100 procent," prohlásil opavský trenér Jiří Balcárek, který převzal tým v listopadu.

Slezané v zimní přestávce výrazně obměnili kádr. Tým opustili Dominik Simerský, Jaroslav Svozil, Václav Jurečka, Pavel Šulc, Bidje Manzia, Karel Knejzlík a angažmá si hledá Bronislav Stáňa. Naopak přišli Matěj Helešic, Josef Hnaníček, Lukáš Železník, Jan Hošek, Jiří Texl, Bojan Dordič a Dominik Smékal.

"Jsem tady šest let a tuhle zimu proběhly největší změny. Hodně hráčů odešlo, spoustu přišlo. Bude záležet na tom, jak si mužstvo sedne. Chtěli jsme vytvořit konkurenční prostředí, které si myslím, že tady je," uvedl sportovní manažer Alois Grussmann.

"Jsme na soutěž dobře připraveni. My jako realizační tým to vnímáme tak, že jsme si kabinu vytvořili, jak jsme chtěli. Kabina je čistá, zdravá a my budeme apelovat na kluky, aby vždy nechali na trávníku vše a šli přes své hranice," uvedl Balcárek.

Opava odehrála v přípravě šest utkání s bilancí dvou výher, tří porážek a remízy. "Rád bych vyzdvihl přípravu, kterou jsme absolvovali. Mám toho za sebou hodně, ale takhle tvrdou přípravu jsem dlouho nezažil. Chválím, že jsme mohli jet na dvě soustředění. Parta se velmi dobře utužila. Kolektiv je oproti podzimu jiný, zdravější. Budeme pracovat, abychom těžké jaro zvládli a liga se zde hrála i příští sezonu," uvedl kapitán Jan Žídek.

Opava ztrácí šest bodů na třinácté Bohemians 1905 a v úvodu jara má velmi těžký los. Nejprve přivítá Plzeň a pak se představí na Slavii. "Nemám rád předpovědi. Soustředím se jen na první utkání. Plzeň je jeden z top klubů v Česku a má velkou kvalitu. Budeme se jim chtít vyrovnat, řekl Balcárek.